Бійці провели нову операцію

Російські добровольці, які вже тиждень ведуть бої на території РФ, повідомили про захід у ще один населений пункт. Там вони звільнили від путінських бойовиків місцеву адміністрацію.

Про це повідомляє "Сибірський батальйон". Бійці зазначають, що провели нову операцію спільно із чеченськими добровольцями. Йдеться про адміністрацію у Горьківському.

"Разом проти Імперії Зла! Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьковскій на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації", — йдеться у повідомленні.

На підтвердження своїх слів вони опублікували фотографію із "трофеєм".

Варто зазначити, що свій перший населений пункт російські добровольці звільнили ще 12 березня. Ним було місто Тьоткіно. З того часу ситуація на карті бойових дій постійно змінюється і на даний момент, за даними моніторингової спільноти Deep State, під контролем визволителів можуть перебувати такі населені пункти (зараз їх статус достовірно невідомий):

Глотове, Козинка та Лозова Рудка в Бєлгородській області.

Тьоткіне в Курській області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські добровольці завдають масованих ударів по бойовикам у Білгородській області.