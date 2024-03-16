Росіяни звинувачують Україну в обстрілі з РСЗВ "Вампір": що це за техніка (відео)

Дальність стрільби з такого РСЗВ — до 21 км, тоді як від кордону до Бєлгорода — більше

Російські окупанти вкотре звинуватили Україну в обстрілі території Бєлгородської області РФ з RM-70 "Вампір". Це вже не перша схожа заява окупантів — при цьому вони регулярно "збивають" такі снаряди системами ППО, що за свідченнями експертів практично неможливо. Українські військові звинувачення росіян не коментують.

Ця система є модернізованою версією стандартної РСЗВ RM-70. Перший прототип RM-70 Vampir був виготовлений у лютому 2015 року. Ця чеська РСЗВ має калібр 122-мм та на відміну від радянських зразків озброєння — цифрову систему керування вогнем.

Характеристики RM-70 Vampir:

Платформа — важка тактична вантажівка Tatra T-815-7 8x8

Готовність до стрільби — менш ніж 2,5 хвилини

Їде з позиції через 3 хвилини після залпу

Може випустити 40 ракет менш ніж за 40 секунд

Реактивні снаряди осколково-фугасні

Максимальна дальність стрільби — 20381 м

Екіпаж автомобіля складається з чотирьох осіб

Автомобіль може розвивати максимальну швидкість 90 км/год із максимальним запасом ходу 1000 км.

Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampir призначена для ведення вогню по великих територіях з ворогом, аби знищити особовий склад та військову техніку. Чехія поставила Україні неназвану кількість таких РСЗВ.

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