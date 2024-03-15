Може спостерігати за ворогом до 4 годин або стати камікадзе: чим ще цікавий дрон ALTIUS-600 (відео)

Точна кількість таких дронів в Україні невідома, вона не була названа при постачанні

Україна продовжує нарощувати свій парк дронів. Серед повітряних видів БПЛА можна виділити розвідувальні та ударні. Один з тих, що поєднує ці дві функції — ALTIUS-600.

Безпілотник ALTIUS-600 в цілому призначений для збору розвідувальної інформації в режимі реального часу. Цей дрон можна інтегрувати та запускати з різних військових літаків, наземних транспортних засобів і платформ морського базування. Його програми включають систему боротьби з безпілотними літальними апаратами (CUAS), розвідку, спостереження, розвідку (ISR), збір сигналів розвідки (SIGINT) і радіоелектронну боротьбу.

Основні характеристики дрона ALTIUS-600:

Довжина - 1 м,

Розмах крил — 2,54 м

Загальна вага — 12,25 кг

Дрон несе модульну систему корисного навантаження до 3,17 кг у носовій частині,

Крейсерська та максимальна швидкість — 60 та 90 км/год,

Запас ходу 440 км,

Тривалість роботи — до 4 годин.

Окрім датчиків на ALTIUS-600 можна встановити засоби РЕБ або навіть вибухівку, що робить цей дрон ударним. Керування польотом здійснюється вручну або програмується маршрут. Зазначимо, дрон ALTIUS-600 використовувався в різних сценаріях, у тому числі в дослідницьких місіях NOAA, де він проводив критичні вимірювання в урагані. Україні ALTIUS-600 передали США в рамках пакетів військової допомоги.

Раніше "Телеграф" розповідав про стрімкий розвиток наземних дронів в Україні. З-поміж понад 140 розробок вже більш як 50 пройшли тестування в наближених до бойових умовах.