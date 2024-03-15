Может наблюдать за врагом до 4 часов или стать камикадзе: чем интересен дрон ALTIUS-600 (видео)

Точное количество таких дронов в Украине неизвестно, оно не было названо при поставке

Украина продолжает наращивать свой парк дронов. Среди воздушных видов БПЛА можно выделить разведывательные и ударные. Один из объединяющих эти две функции — ALTIUS-600.

Беспилотник ALTIUS-600 в целом предназначен для сбора разведывательной информации в режиме реального времени. Этот дрон можно интегрировать и запускать с разных военных самолетов, наземных транспортных средств и платформ морского базирования. Его программы включают в себя систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами (CUAS), разведку, наблюдение, разведку (ISR), сбор сигналов разведки (SIGINT) и радиоэлектронную борьбу.

Основные характеристики дрона ALTIUS-600:

Длина – 1 м,

Размах крыльев – 2,54 м

Общий вес — 12,25 кг.

Дрон несет модульную систему полезной нагрузки до 3,17 кг в носовой части,

Крейсерская и максимальная скорость – 60 и 90 км/ч,

Запас хода 440 км,

Продолжительность работы – до 4 часов.

Кроме датчиков на ALTIUS-600 можно установить средства РЭБ или даже взрывчатку, что делает этот дрон ударным. Управление полетом осуществляется вручную или программируется маршрут. Дрон ALTIUS-600 использовался в различных сценариях, в том числе в исследовательских миссиях NOAA, где он проводил критические измерения в урагане. Украине ALTIUS-600 передали США в рамках пакетов военной помощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о стремительном развитии наземных дронов в Украине. Из более 140 разработок уже более 50 прошли тестирование в приближенных к боевым условиям.