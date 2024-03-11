Украина создает собственные дроны с искусственным интеллектом: какие у этого перспективы

Россияне тоже пытаются создать дроны из ИИ

Украина активно работает над разработкой собственных беспилотников с искусственным интеллектом. Отдельные пилоты уже взяли на тестирование некоторые проекты, однако говорить о результатах еще рано – хотя направление очень перспективно.

Об этом рассказал заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Вадим Сухаревский в эфире программы Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ "По сути". По его словам, россияне тоже ведут эксперименты по БПЛА на искусственном интеллекте.

"Мы знаем, что противник уже пробовал такое делать на китайских технологиях. Мы понимаем, что он от этого сейчас отказался по ряду причин. Мы также изучаем противника и наблюдаем за этим, как и он за нами. Поэтому я не тороплюсь выдавать ряд моментов", – сказал он.

Больше деталей он раскрывать отказался, поскольку это военная тайна. Но отметил, что авторы некоторых интересных решений напрямую соединили с военными и сейчас идет соответствующая работа.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина получит от Канады дроны с искусственным интеллектом в $70 млн.

Соединенные Штаты планируют закупить для своих воздушных сил минимум тысячу беспилотных истребителей, которые будут действовать автономно благодаря управлению через искусственный интеллект. Первые 100 единиц будут переданы военным в ближайшие пять лет.