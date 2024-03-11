Україна створює власні дрони зі штучним інтелектом: які в цього перспективи

Росіяни теж намагаються створити дрони з ШІ

Україна активно працює над розробкою власних безпілотників зі штучним інтелектом. Окремі пілоти вже взяли на тестування деякі проєкти, проте говорити про результати ще зарано – хоча напрям дуже перспективний.

Про це розповів заступник Головнокомандувача Збройних сил України Вадим Сухаревський в ефірі програми Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ "По суті". За його словами, росіяни теж ведуть експерименти з БПЛА на штучному інтелекті.

"Ми знаємо, що противник вже пробував таке робити на китайських технологіях. Ми розуміємо, що він від цього зараз відмовився через низку причин. Ми також вивчаємо противника і спостерігаємо за цим, як і він за нами. Тому я не поспішаю видавати ряд моментів", – сказав він.

Більше деталей він розкривати відмовився, оскільки це військова таємниця. Але зазначив, що авторів деяких цікавих рішень напряму з'єднали з військовими і зараз йде відповідна робота.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна отримає від Канади дрони зі штучним інтелектом на $70 млн.

Сполучені Штати планують закупити для своїх повітряних сил щонайменше тисячу безпілотних винищувачів, які будуть діяти автономно завдяки керуванню через штучний інтелект. Перші 100 одиниць будуть передані військових у найближчі п'ять років.