Новий підхід до розвідки: Україна отримає від Канади дрони зі штучним інтелектом на $70 млн

Замість оптичних датчиків дрони можуть нести 3,5 кг вантажу

Канада готова передати Україні Дронів на 70 млн доларів. Ідеться про сучасні безпілотники SkyRanger R70.

Це дрон канадського виробництва, що за характеристикою виробника "встановлює новий стандарт продуктивності та надійності малого БПЛА". І йому дійсно є чим похизуватися.

Надміцний каркас з вуглецевого волокна та магнію, працює на висоті в понад 4500 метрів, витримує тривалий вітер швидкістю 65 км/год та пориви 90 км/год, а злетіти може при швидкості вітру у 40 км/год. Робочі температури від -20°C до 50°C.

Він автономний, може працювати без зв’язку та GPS. Завдяки чотирьом камерам комп’ютерного зору можуть продовжувати виконувати автономні операції, літати та приземлятися на рухому ціль.

Обладнаний чималою кількістю технологічних "додатків". Оптичні датчики:

StormCaster-T — довгохвильовий інфрачервоний, безперервний зум ISR з винятковою стабілізацією прямої видимості, діапазоном руху та точністю геолокації

HDZoom 30, що забезпечує спостереження за ціллю на відстані до 8 км

EO/IR Mk. -II — для високоякісних денних і теплових зображень, що безпечно передаються в будь-яку точку світу.

Для виконання завдань має процесори NVIDIA із системою штучного інтелекту, що в режимі реального часу виявляють та кваліфікують об’єкти. За допомогою Osprey оператори R70 можуть швидко кріпити, переносити та доставляти майже будь-які об’єкти. Вантажопідйомність SkyRanger 3,5 кг. Він може переносити радіоприймачі, наземні датчики, аптечки та інші корисні речі. Серед завдань дрона не тільки доставляти речі або слідкувати за ситуацією, вони можуть перехопити сигнал, виявити хімічну зброю чи визначити особу людини.

Що можуть нести SkyRanger R70

Українцям вже знайома компанія-виробник за надмалим дроном Black Hornet — "Чорний шершень". Зазначимо дрони SkyRanger вже є в Україні — повідомлялося про передачу двох таких БПЛА українським прикордонникам наприкінці 2023 року. Такі дрони значно посилять оборону здатність України та ситуаційну обізнаність на місцях. Дронами Україну підтримує не тільки Канада, наприклад Нідерланди вже почали поставки безпілотників у рамках Коаліції дронів.

Раніше "Телеграф" нагадував, що Україна не тільки виробляє свої дрони та отримує поставки з заходу, а й працює над розвитком мережі радіоелектронної боротьби. Наприклад, проти "Шахедів" бореться система РЕБ "Покрова", більшість деталей про яку засекречена.