ЗСУ створюють "зону заборони доступу" для російської авіації: що це таке

Україна почала створювати для росіян зону, де вони не можуть літати, не зазнаючи втрат

Збройні сили України знищили шість російських винищувачів Су-34 та Су-35 за три дні. Причому місця падіння збитих літаків та місця, де катапультувалися збиті пілоти, знаходяться на відстані у 60 та 80 км від лінії фронту, що може свідчити про початок операції України з посунення російської авіації якнайдалі від лінії фронту.

Про це пише Defence Express. Видання нагадало, що з останніх двох збитих літаків один впав неподалік від окупованого Маріуполя, а інший нирнув прямо в Азовське море.

"Інформація про падіння літаків саме у цих районах прямо вказує на те, що Повітряні сили України вже методично реалізують досі офіційно не оголошені далекобійні зенітні можливості. Зокрема місце катапультування одного з членів екіпажу Су-34 знаходиться у 60 км від поточної лінії фронту, а падіння Су-35 у 80 км", – сказано у статті.

Окрім того, видання підкреслює, що з 17 лютого було збито шість літаків, один з яких впав взагалі на території Росії біля селища Лисогорка. Тобто це – ще більша відстань.

"Мова йде про початок ефективної роботи так званої "зони заборони доступу". Коли завдяки далекобійним можливостям утворюється рубіж в якому ворог немає змоги без втрат здійснювати будь-які операції", – робить висновок видання.

Нагадаємо, як раніше ми писали, нещодавно ЗСУ приземлили ще два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. Наступного дня ще один російський літак став "вєчнопольотним".

Вранці 19 лютого стало відомо, що ЗСУ збили ще два літаки – Су-34 та Су-35. Один впав біля Маріуполя, інший відправився вивчати глибини Азовського моря.