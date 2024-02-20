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ЗСУ створюють "зону заборони доступу" для російської авіації: що це таке

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
ППО добре прорідило російську авіацію Новина оновлена 20 лютого 2024, 06:02
ППО добре прорідило російську авіацію. Фото Командування Повітряних сил ЗСУ

Україна почала створювати для росіян зону, де вони не можуть літати, не зазнаючи втрат

Збройні сили України знищили шість російських винищувачів Су-34 та Су-35 за три дні. Причому місця падіння збитих літаків та місця, де катапультувалися збиті пілоти, знаходяться на відстані у 60 та 80 км від лінії фронту, що може свідчити про початок операції України з посунення російської авіації якнайдалі від лінії фронту.

Про це пише Defence Express. Видання нагадало, що з останніх двох збитих літаків один впав неподалік від окупованого Маріуполя, а інший нирнув прямо в Азовське море.

"Інформація про падіння літаків саме у цих районах прямо вказує на те, що Повітряні сили України вже методично реалізують досі офіційно не оголошені далекобійні зенітні можливості. Зокрема місце катапультування одного з членів екіпажу Су-34 знаходиться у 60 км від поточної лінії фронту, а падіння Су-35 у 80 км", – сказано у статті.

Окрім того, видання підкреслює, що з 17 лютого було збито шість літаків, один з яких впав взагалі на території Росії біля селища Лисогорка. Тобто це – ще більша відстань.

"Мова йде про початок ефективної роботи так званої "зони заборони доступу". Коли завдяки далекобійним можливостям утворюється рубіж в якому ворог немає змоги без втрат здійснювати будь-які операції", – робить висновок видання.

Нагадаємо, як раніше ми писали, нещодавно ЗСУ приземлили ще два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. Наступного дня ще один російський літак став "вєчнопольотним".

Вранці 19 лютого стало відомо, що ЗСУ збили ще два літаки – Су-34 та Су-35. Один впав біля Маріуполя, інший відправився вивчати глибини Азовського моря.

Теги:
#ППО #Війна #Су-35 #Су-34