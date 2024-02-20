ВСУ создают "зону запрета доступа" для российской авиации: что это такое

Украина начала создавать для россиян зону, где они не могут летать, не понеся потери

Вооруженные силы Украины уничтожили шесть российских истребителей Су-34 и Су-35 за три дня. Причем места падения сбитых самолетов и места, где катапультировались сбитые пилоты, находятся на расстоянии в 60 и 80 км от линии фронта, что может свидетельствовать о начале операции Украины по оттеснению российской авиации подальше от линии фронта.

Об этом пишет Defence Express. Издание напомнило, что из последних двух сбитых самолетов один упал неподалеку от оккупированного Мариуполя, а другой нырнул прямо в Азовское море.

"Информация о падении самолетов именно в этих районах прямо указывает на то, что Воздушные силы Украины уже методически реализуют до сих пор официально не объявленные дальнобойные зенитные возможности. В частности, место катапультирования одного из членов экипажа Су-34 находится в 60 км от текущей линии фронта, а падения Су-35 в 80 км", – говорится в статье.

Кроме того, издание подчеркивает, что с 17 февраля было сбито шесть самолетов, один из которых упал вообще на территории России у поселка Лысогорка. То есть это еще большее расстояние.

"Речь идет о начале эффективной работы так называемой "зоны запрета доступа". Когда благодаря дальнобойным возможностям образуется рубеж, в котором враг нет возможности без потерь совершать какие-либо операции", — заключает издание.

Напомним, как ранее мы писали, недавно ВСУ приземлили еще два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. На следующий день еще один российский самолет стал "вечнополетным".

Утром 19 февраля стало известно, что ВСУ сбили еще два самолета – Су-34 и Су-35. Один упал у Мариуполя, другой отправился изучать глубины Азовского моря.