Укр

ВСУ создают "зону запрета доступа" для российской авиации: что это такое

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
Читати українською
Автор
ПВО хорошо проредило российскую авиацию Новость обновлена 20 февраля 2024, 06:02
ПВО хорошо проредило российскую авиацию. Фото Командование Воздушных сил ВСУ

Украина начала создавать для россиян зону, где они не могут летать, не понеся потери

Вооруженные силы Украины уничтожили шесть российских истребителей Су-34 и Су-35 за три дня. Причем места падения сбитых самолетов и места, где катапультировались сбитые пилоты, находятся на расстоянии в 60 и 80 км от линии фронта, что может свидетельствовать о начале операции Украины по оттеснению российской авиации подальше от линии фронта.

Об этом пишет Defence Express. Издание напомнило, что из последних двух сбитых самолетов один упал неподалеку от оккупированного Мариуполя, а другой нырнул прямо в Азовское море.

"Информация о падении самолетов именно в этих районах прямо указывает на то, что Воздушные силы Украины уже методически реализуют до сих пор официально не объявленные дальнобойные зенитные возможности. В частности, место катапультирования одного из членов экипажа Су-34 находится в 60 км от текущей линии фронта, а падения Су-35 в 80 км", – говорится в статье.

Кроме того, издание подчеркивает, что с 17 февраля было сбито шесть самолетов, один из которых упал вообще на территории России у поселка Лысогорка. То есть это еще большее расстояние.

"Речь идет о начале эффективной работы так называемой "зоны запрета доступа". Когда благодаря дальнобойным возможностям образуется рубеж, в котором враг нет возможности без потерь совершать какие-либо операции", — заключает издание.

Напомним, как ранее мы писали, недавно ВСУ приземлили еще два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. На следующий день еще один российский самолет стал "вечнополетным".

Утром 19 февраля стало известно, что ВСУ сбили еще два самолета – Су-34 и Су-35. Один упал у Мариуполя, другой отправился изучать глубины Азовского моря.

Теги:
#ПВО #Война #Су-35 #Су-34