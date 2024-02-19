"Мастифи" та "Вовкодави": чим особливі британські броньовики, які використовує Україна (відео)
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Машини зарекомендувала себе як ефективні бронепатрулі ще до відправки в Україну, їх використовували в миротворчих місіях
Серед британської зброї, відправленої в Україну є два броньовики, що мають певну схожість це шестиколісні бронеавтомобілі Mastiff та Wolfhound. Обидві назви тотожні назвам сильних порід собак.
Mastiff 2 це важкоброньований колісний засіб, що підходить для патрулювання доріг і конвоїв. Виробник Force Protection Inc. "Мастиф" — британська версія броньовика з колісною формулою 6 на 6 Cougar. На відміну від оригінала має броню та електроніку британського виробництва. Похідний від американського Cougar, Mastiff 2 зазнав понад 50 модифікацій, щоб відповідати конкретним вимогам збройних сил Великобританії.
Характеристики Mastiff
- Озброєння — 7,62 мм кулемет загального призначення, 12,7 мм важкий кулемет або 40 мм гранатомет.
- Екіпаж — 2 людини
- Десант — шість осіб
- Максимальна швидкість — 90 км/год.
Бронемашина Wolfhound TSV, що в перекладі — "Вовкодав", вражає своїми розмірами. Цей бронеавтомобіль також зроблений у Британії та має колісну формулу 6 на 6. Він є варіантом бронемашини Mastiff. Від "Мастифа" відрізняється більшою кількістю екіпажа та можливістю перевозити більше вантажів чи буксирувати артилерію.
Характеристики Wolfhound
- Озброєння — кулемет Browning M2 калібру 12,7 мм (може бути також 7.62-мм GPMG кулемет, 5.56-мм L110A1 MINIMI або 40-мм гранатомет GMG)
- Екіпаж — 4 особи
- Вага може сягати 15 тонн
- MRAP цього типу може витримати вибух до 15 кг вибухівки.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна отримала ракети для систем ППО ближньої дії IRIS-T SLS. Вони відрізняються від систем ЗРК IRIS-T SLM меншою висотою та дальністю збиття ракет, літаків, гелікоптерів чи дронів.