"Мастифы" и "Волкодавы": чем особые британские броневики, которые использует Украина (видео)

Машины зарекомендовали себя как эффективные бронепатрули еще до отправки в Украину, их использовали в миротворческих миссиях

Среди британского оружия, отправленного в Украину, есть два броневика, имеющих определенное сходство — это шестиколесные бронеавтомобили Mastiff и Wolfhound. Оба названия тождественны названиям сильных пород собак.

Mastiff 2 — это тяжелобронированное колесное средство, подходящее для патрулирования дорог и конвоев. Производитель Force Protection Inc. "Мастиф" — британская версия броневика с колесной формулой 6 на 6 Cougar. В отличие от подлинника имеет броню и электронику британского производства. Производный от американского Cougar, Mastiff 2 претерпел более 50 модификаций, чтобы отвечать конкретным требованиям вооруженных сил Великобритании.

Характеристики Mastiff

Вооружение – 7,62 мм пулемет общего назначения, 12,7 мм тяжелый пулемет или 40 мм гранатомет.

Экипаж — 2 человека

Десант – шесть человек

Максимальная скорость – 90 км/ч.

Бронемашина Wolfhound TSV, что в переводе — "Волкодав", поражает своими размерами. Этот бронеавтомобиль также сделан в Британии и имеет колесную формулу 6 на 6. Он является вариантом бронемашины Mastiff. От "Мастифа" отличается большим количеством экипажа и возможностью перевозить больше грузов или буксировать артиллерию.

Характеристики Wolfhound

Вооружение – пулемет Browning M2 калибра 12,7 мм (может быть также 7.62-мм GPMG пулемет, 5.56-мм L110A1 MINIMI или 40-мм гранатомет GMG)

Экипаж — 4 человека

Вес может достигать 15 тонн.

MRAP этого типа может выдержать взрыв до 15 кг взрывчатки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина получила ракеты для систем ПВО ближнего действия IRIS-T SLS. Они отличаются от систем ЗРК IRIS-T SLM меньшей высотой и дальностью сбивания ракет, самолетов, вертолетов или дронов.