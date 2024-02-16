Финский БТР на службе в морской пехоте ВСУ: что он может (фото, видео)

Этот бронетранспортер уже спасал жизнь украинских защитников

Украина использует для обороны от России немалое количество западного вооружения, полученного разными путями. Среди таких шестиколесный бронетранспортер финского производства Sisu XA-180 (другое название Panssari-Sisu). Это основной бронетранспортер финской армии, разработанный в 90-х годах.

Такие финские колесные бронетранспортеры получили морпехи ВСУ. В частности, личный состав друг из друга из подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского и 1 ОБМП демонстрировали навыки взаимодействия с бронетехникой во время тренировки на полигоне в декабре 2022 года. Этот БТР уже успел спасти жизнь украинским военным, пережив обстрел и подрыв на мине.

Характеристики БТР Sisu XA-180

Вооружение – крупнокалиберные пулеметы НСВТ или M2 Browning

Экипаж — два человека

Десант — более 10 бойцов

Толщина бронелиста в лобовой части – 10 мм.

БТР Sisu XA-180

Имеет амбразуры для стрельбы из стрелкового оружия и наблюдательные окошки из бронестекла. Дверь для десанта расположена в кормовой части.

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