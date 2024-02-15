Из леса или поля в саперы: как "европейцы" разминируют Украину

Украина — самая заминированная страна мира

В разминировании Украины эксперты видят два сложных этапа — убирать взрывоопасные предметы, которые хаотично расставляли россияне и деактивировали снаряды, оставшиеся в зоне активных боевых действий. На помощь приходит техника как зарубежная, так и отечественного производства.

Среди зарубежных образцов переработана техника обычного назначения. Украинцев уже не удивить трансформации сельхозтехники в саперную. Путь, знакомый украинским фермерам, гораздо раньше прошли датские производители Hydrema 910 MCV. Этот минный тральщик предназначен для безопасного подрыва противотанковых и противопехотных мин. В США после закупки их маркировали М1271 Area Mine-Сlearing System.

Уничтожать могут замаскированные мины с весом взрывчатого вещества до 10 кг. Разминировать может полосу до 3,5 м. Управлять машиной может один человек, однако предусмотрены места в кабине для троих. Для разминирования в автоматическом режиме оператор указывает тип грунта и другие ключевые параметры, а автоматика определяет глубину воздействия пластин и цепей.

Характеристики Hydrema 910 MCV/Инфографика АрмияInform

Шведы, в свою очередь, сделали разминировщик на основе лесозаготовительной машины марки John Deere. Это самоходная саперная система Djupminröjningsmaskin, гражданское название — ScanJack 3500. Он эффективнее Hydrema 910 MCV (оставляет 9% недеактивированных мин). Шведская техника по себе оставляет только 2% недетонировавшихся мин.

Вес разминировщика – почти 40 тонн. Разминирование происходит благодаря цепям – их по 76 на двух барабанах. Они ударным способом "проходятся" по земле. Мина от удара детонирует на максимальной глубине 30-40 см. Разминирование территории идет со скоростью 0,2-1,5 км/ч.

Характеристики ScanJack 3500/Инфографика АрмияInform

Ранее "Телеграф" рассказывал о системе радиоэлектронной борьбы с "Шахедами", которая накрывает всю Украину. Она заставляет навигацию врага глючить и отключаться с помощью спуфинга.