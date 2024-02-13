Мобильный ЗРК Vampire уже сбивает "Шахедов": что о нем известно (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это первое видео работы современного зенитно-ракетного комплекса
Враг регулярно атакует Украину беспилотниками дальнего действия, известными как "Шахеды". Среди комплексов, нацеленных на сбивание дронов — переданные США ЗРК Vampire.
Кадры с его работой впервые появились на публике. Конкретная модель ЗРК в комментарии под видео пресс-службы Военно-морских сил ВС Украины не указана, однако OSINT-аналитик OSINTtechnical высказал предположение, что это работа ракетных установок Vampire под управляемые реактивные снаряды APKWS. Это было бы первое появление на публике подобных реактивных снарядов. Их поставить должны были в конце 2023 года.
На кадрах сбития беспилотника Shahed-136 видны изображения со станции наводки, которая выводится на пульт и процесс наведения ракеты на цель. На то, что именно ЗРК Vampire от L3Harris указывают принцип наведения по лазерному лучу и интерфейс.
Характеристики ЗРК Vampire
- Легкий мобильный ЗРК использует модифицированные 70-мм ракеты APKWS с дистанционным детонатором.
- Лазерная система наведения ракет, оптико-телевизионная система WESCAM MX-10 в ЗРК с телевизионной и тепловизионной камерами
- Полевые испытания стартовали в 2021 году, а в 2022 году испытания еще продолжались.
- Создан под нужды Украины для выявления и уничтожения врага беспилотников
- Может устанавливаться на внедорожники.
У ЗРК имеется пусковая установка четырех управляемых ракет APKWS. Их производит BAE Systems. Они имеют лазерную систему наведения. Известные показатели ракет APKWS:
- дальность стрельбы "земля — земля" — 4-5 километров
- дальность стрельбы "воздух-земля" — до 11 километров
- предельная стоимость одного снаряда APKWS – до $40,6 тысячи.
В ходе испытания в 2022 году система показала эффективность при уничтожении БПЛА с весом до 25 кг и скоростью до 200 км/ч. Эксперты предполагают, что ЗРК Vampire проектировались под уничтожение таких дронов. Shahed-136 или "Герань" в российской маркировке имеет скорость 180 км/ч и общую полетную массу 240-250 кг (с учетом боевой части).
Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании в обороне Украины от российского нападения аэростатов. Воздушные шары могут играть роль ретрансляторов или наблюдателей, а по сравнению с дронами имеют важную особенность.