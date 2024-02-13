Мобільний ЗРК Vampire вже збиває "Шахедів": що про нього відомо (відео)

Це перше відео роботи сучасного зенітно-ракетного комплексу

Ворог регулярно атакує Україну безпілотниками далекої дії, відомими як "Шахеди". Серед комплексів, націлених на збивання дронів — ЗРК Vampire, що були передані США.

Кадри з його роботою вперше з'явились на публіці. Конкретна модель ЗРК в коментарі під відео пресслужби Військово-морських сил ЗС України не вказана, однак OSINT-аналітик OSINTtechnical висловив припущення, що це робота ракетних установок Vampire під керовані реактивні снаряди APKWS. Це була б перша поява на публіці таких реактивних снарядів. Загалом їх поставити мали в кінці 2023 року.

На кадрах збиття безпілотника Shahed-136 видно зображення зі станції наведення, що виводиться на пульт та процес наведення ракети на ціль. На те, що це саме ЗРК Vampire від L3Harris вказують принцип наведення за лазерним променем та інтерфейс.

Характеристики ЗРК Vampire

Легкий мобільний ЗРК використовує модифіковані 70-мм ракети APKWS з дистанційним детонатором

Лазерна система наведення у ракет, оптико-телевізійна система WESCAM MX-10 у ЗРК з телевізійною та тепловізійною камерами

Польові випробування стартували в 2021 році, а в 2022 випробування ще тривали

Створений під потреби України для виявлення та збиття безпілотників ворога

Може встановлюватися на позашляховики.

У ЗРК є пускова установка чотирьох керованих ракет APKWS. Їх виробляє BAE Systems. Вони мають лазерну систему наведення. Відомі показники ракет APKWS:

дальність стрільби "земля – земля" — 4-5 кілометрів

дальність стрільби "повітря-земля" — до 11 кілометрів

гранична вартість одного снаряда APKWS – до $40,6 тисяч.

Під час випробування у 2022 році система показала ефективність при знищенні БПЛА з вагою до 25 кг і швидкістю до 200 км/год. Експерти припускають, що ЗРК Vampire проєктувались під знищення таких дронів. Shahed-136 або ж "Герань" у російському маркуванні має швидкість 180 км/год та загальну політну масу 240-250 кг (з урахуванням бойової частини).

Раніше "Телеграф" розповідав про використання в обороні України від російського нападу аеростатів. Повітряні кулі можуть виконувати роль ретрансляторів чи спостерігачів, а у порівнянні з дронами мають важливу особливість.