Куля в небі: як Україна використовує аеростати у війні

Аеростат підіймається завдяки наповненню легшим за повітря газом

Не тільки дрони використовує Україна в повітрі з найменших форм авіації. В повітрі на фронті можна побачити справжні повітряні кулі — аеростати для ЗСУ створює проєкт Aerobavovna.

Про це в коментарі для "Мілітарного" розповів співзасновник Aerobavovna Юрій Висовень. За півтора року технологію вдосконалили, впровадили свої розробки та загалом виробили близько сотні аеростатів. Від початкових виробів останні відрізняються радикально, деякі нюанси розроблялись під військові потреби.

"Має бути спеціальна аеродинамічна форма, щоб кулю не прибивало до землі. Так аеростат поєднує повітряну кулю та повітряного змія. Ми експериментували з різними формами, ця розробка наша", — пояснює відмінності співзасновник Aerobavovna. Загалом аеростати допомагають зі спостереженням, ретрансляцією сигналів для керування дронами та сигналу зв'язку. Наприклад, аеростат з ретрансляторами зв'язку при підйомі на 300 метрів забезпечує звязок на 100 км.

Для ретрансляції FPV-дронів є аеростат на 12 куб.м., що підіймає 4 кг на висоту до 500 метрів. Там він може знаходитись весь день — при потребі пілот дрона вмикає ретранслятор з пульта.

"Матеріали з яких роблять, система заправки, система кріплення, такелаж, ми зробили свій власний гімбал, який орієнтує ретранслятори в той бік, куди буде летіти FPV, щоб тримати його. Адже аеростат тримається завжди проти вітру і може дивитись не в ту сторону, куди хочуть летіти пілоти. Тому ми зробили свій гімбал, а також ретранслятор для FPV під іншу специфіку", — зазначає Юрій Висовень.

Загалом на запуск аеростата потрібні 2-3 людини та 15 хвилин. Є також і більші аеростати зі стабільним живленням, але вони складніші в запуску. В разі пошкодження куля не падає одразу, а повільно втрачаючи гелій опускається на землю, що дозволяє цінному обладнанню вціліти.

Зазначимо, що різні армії світу, також і російська, використовують аеростати. В лютому 2023 їх фіксували на Київщині. Можлива мета — розвідка сил ППО України.

Раніше "Телеграф" розповідав про збільшення кількості вироблених в Україні дронів-камікадзе. Вони використовуються для ударів по російським військовим об'єктам.