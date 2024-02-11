Старовинна зброя знову на службі: у ЗСУ розповіли, скільки кулеметів "Максима" потрапило на фронт

Стара зброя продовжує виконувати бойові завдання

Російське вторгнення в Україну показало, що на сучасному полі бою один і той самий бік може одночасно використовувати як новітні технології, так і по-справжньому архаїчні зразки озброєння. Зокрема це стосується кулеметів "Максим", які вперше були представлені наприкінці 1800-х років, а нині потрапили до ЗСУ десятками тисяч.

Як повідомила пресслужба ТРО ЗСУ у соцмережі X, всього з початку російського вторгнення зі складів було вилучено понад 30 тисяч кулеметів "Максим", частина з яких нині перебуває на озброєнні сил ППО.

"Старовинна зброя з водяним охолодженням показала високу ефективність на передньому краї протиповітряної оборони у боротьбі з дронами "Шахед" завдяки здатності вести вогонь безперервно протягом кількох хвилин", — йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі, своєю чергою, висловили з цього приводу протилежні думки — від захоплення з приводу того, що навіть така давня зброя знайшла свою нішу в сучасних збройних силах, і до скепсису щодо того, що вона може хоч щось збити без сучасних систем наведення. Водночас багатьох здивувало й те, що на українських складах було аж 30 тисяч цих кулеметів.

Варто відзначити, що ця зброя була введена в експлуатацію в далекому 1883 і брала участь у величезній кількості конфліктів по всьому світу. Очевидно, що повернути їх у дію у 2022 році змусила зовсім не ефективність, а банальний брак озброєння.

Втім, є у кулемета і хороші риси:

він використовує патрон 7,62 х 54, який є стандартним для кулеметів радянської армії. Таким стріляє, наприклад, ПКМ, а також деякі снайперські гвинтівки;

він має швидкість стрільби на рівні 600-900 пострілів за хвилину, що можна порівняти з тим же ПКМ (650 пострілів за хвилину)

завдяки водяному охолодженню кулемет перегрівається не так швидко, як зброя з повітряним охолодженням, а тому він може вести вогонь тривалий час, не потребуючи заміни ствола.

Однак вага лише одного кулемета становить понад 20 кілограмів, а з урахуванням станка, води та патронів цей показник може взагалі підійматися практично до 70 кілограмів.

Як повідомлялося раніше, окрім "Максимов" на озброєнні ЗСУ є величезна кількість інших видів озброєння, що використовується для боротьби з дронами. Зокрема, небо над Україною стережуть британські ракети AIM-132 ASRAAM, які були адаптовані для запуску з наземних носіїв.