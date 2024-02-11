Старинное оружие вновь на службе: в ВСУ рассказали, сколько пулеметов "Максима" попало на фронт

Старое оружие продолжает выполнять боевые задачи

Российское вторжение в Украину показало, что на современном поле боя одна и та же сторона может одновременно использовать как новейшие технологии, так и по-настоящему архаичные образцы вооружения. В частности это касается пулеметов "Максим", которые впервые были представлены в конце 1800-х годов, а ныне попали в ВСУ десятками тысяч.

Как сообщила пресс-служба ТРО ВСУ в соцсети X, всего с начала российского вторжения со складов были извлечены более 30 тысяч пулеметов "Максим", часть из которых ныне находится на вооружении сил ПВО.

"Старинное оружие с водяным охлаждением показало высокую эффективность на переднем крае противовоздушной обороны в борьбе с дронами "Шахед" благодаря способности вести огонь непрерывно в течение нескольких минут", — говорится в сообщении.

Пользователи сети в свою очередь выразили на этот счет противоположные мнения — от восхищения по поводу того, что даже столь древнее оружие нашло свою нишу в современных вооруженных силах, и до скепсиса относительно того, что оно может хоть что-либо сбить без современных систем наведения. Вместе с тем, многих удивило и то, что на украинских складах находилось аж 30 тысяч этих пулеметов.

Стоит отметить, что данное оружие было введено в эксплуатацию в далеком 1883 году и участвовало в огромном количестве конфликтов по всему миру. Очевидно, что вернуть их в строй в 2022 году заставила вовсе не эффективность, а банальная нехватка вооружения.

Впрочем, есть у пулемета и хорошие черты:

он использует патрон 7,62х54, который является стандартным для пулеметов советской армии. Таким стреляет, например, ПКМ, а также некоторый снайперские винтовки;

он имеет скорость стрельбы на уровне 600-900 выстрелов за минуту, что сопоставимо с тем же ПКМ (650 выстрелов в минуту)

благодаря водяному охлаждению пулемет перегревается не так быстро, как оружие с воздушным охлаждением, а потому он может вести огонь длительное время не нуждаясь в замене ствола.

Однако вес лишь одного пулемета составляет более 20 килограмм, а с учетом станка, воды и патронов этот показатель может и вовсе подниматься практически до 70 килограмм.

Как сообщалось ранее, помимо "Максимов" на вооружении ВСУ есть огромное количество других видов вооружения, которое используется для борьбы с дронами. В частности небо надо Украиной стерегут британские ракеты AIM-132 ASRAAM, которые были адаптированы для запуска с наземных носителей.