"Стугны" исчезли с передовой. Почему стало меньше эффектных видео с ПТРК

У комплексов новая ниша на передовой

Главным средством современной войны на поле боя стали дроны, заменившие многие виды эффективного в начале российской агрессии украинского оружия. Один из них – отечественный противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П", который не так давно уничтожал вражеские танки и даже имеет на счету первый в мире сбитый вертолет Ка-52.

Как сообщает в своем Telegram-канале военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, видео со "Стугной-П" почти исчезли из информационного пространства. И на то есть причина.

"Одним из очевидных достоинств ПТРК "Стугна-П", помимо выносного пульта управления, была дальность – 5 км, максимум 5,5 км. Но выжать эти 5,5 не всегда получалось, но такое было возможно. В свою очередь, сейчас российская техника типа ОБТ (основной боевой танк. — Ред.) применяется преимущественно с закрытых позиций как эрзац-САУ. Это делает применение практически любого ПТРК не эффективным", — пишет эксперт.

Военные попросили улучшить комплекс, увеличив его дальность до 6-8 км и усилить бронепробиваемость, разработчик "Стугны" — КБ "Луч" — согласен приступить к улучшению оружия, но нужен заказ от государства, которого нет. По этой причине использование "Стугны-П" затруднено – существующей дальности не хватает для поражения танков, стреляющих часто за пределами дистанции работы ПТРК.

В то же время, по данным Telegram-канала "Танки. История и современность", "Стугну-П" используют не только как средство поражения, но и для разведки. В частности, благодаря тепловизионному каналу, находящиеся на безопасном удалении от комплекса, операторы могут вести наблюдение в ночное время суток.

Тем не менее, ПТРК "Стугна" по-прежнему периодически эффектно уничтожает вражеские танки на передовой.