Укр

ПТРК на дроне: насколько опасно новое оружие российских оккупантов

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Автор
ПТРК
ПТРК. Фото suprotyv.com

Российский беспилотник приспособили под стрельбу противотанковой ракетой

Российские оккупанты продолжают создавать новые образцы "супероружия", в надежде что это поможет их атакующим действиям. В этот раз на тяжелый дрон-квадрокоптер поместили противотанковый ракетный комплекс "Фагот".

Информация об этом появилась в одном из Telegram-каналов. На размещенном видео показывается, как квадрокоптер хоть и с трудом, но поднимается на небольшую высоту и даже дает выстрел противотанковой ракетой.

Как уточнили авторы сообщения, дрон используется как мобильная платформа, а выстрел ПТРК возможен только при условии неподвижности в воздухе. И тут проявляются нюансы.

Так, классический ПТРК "Фагот" является оружием с полуавтоматическим наведением, т.е. оператор ракеты должен перед пуском навести прицел на цель и держать его до попадания ПТУРа.

Каким образом это будет осуществляться с квадрокоптера — не совсем понятно. Ведь в боевых условиях оператор обычно располагается недалеко от комплекса, но в случае с дроном он явно будет на солидном расстоянии. Это позволит сделать стрельбу более безопасной для самого оператора, но поднимает вопрос о точности такой стрельбы, ведь сигнал на БПЛА может поступать с перебоями.

Да и сам дрон как мобильная платформа для такого пуска весьма нестабилен, к примеру, перед пуском БПЛА должен оставаться в одном положении в воздухе и дать возможность оператору прицелиться. Снижение скорости и зависание на одном месте увеличивает риск обнаружения БПЛА и время, за которое в него могут прицелиться и выстрелить еще до пуска ракеты.

Кроме того, во время пуска ракеты дрон может упасть от отдачи реактивной струи. Правда, на видео можно видеть, что после пуска ракеты дрон продолжает висеть в воздухе.

В целом, российские оккупанты пытаются усиливать ПТРК различную технику, в том числе не предназначенную для этого и с очень легкой броней.

Теги:
#Оружие #Военная техника #Дрон #ПТРК