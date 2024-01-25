Хотели как лучше, а вышло… Оккупанты снова на коленке слепили новое "супероружие"

Грузовик рискует перевернуться уже после первых выстрелов

Оккупанты продолжают технические эксперименты в стиле блокбастера "Безумный Макс". Ранее они водрузили на танк Т-80 корабельную установку для метания глубинных бомб, а теперь она же была замечена на колесном шасси грузовика "Урал-4320".

Об этом в своем Telegram-канале пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. При этом эксперт выражает недоумение таким решением оккупантов.

"Флотские реактивные бомбомёты РБУ-6000 нашли себе очередное шасси… Ну, с Т-80Б хотя бы есть какая-то рациональность в используемом шасси, но… Но, что дальше? РБУ-6000 на "Буханке"?", — удивляется эксперт.

Действительно, учитывая вес и габариты РБУ-6000 (сама установка — 3,5 тонны плюс 1,5 тонны вес снарядов), бомбомет здорово нагрузит 8-тонный "Урал". Ведь даже легкобронированный тягач МТ-ЛБ, на который ставили РБУ, весит 12 тонн, а Т-80Б — в разы больше. Отдача же при пуске боеприпасов из бомбометной установки может попросту перевернуть колесный транспорт, гораздо менее устойчивый, чем гусеничные МТ-ЛБ и Т-80Б.

Александр Коваленко с иронией признался, что не удивится появлению РБУ-6000 на шасси легкого грузопассажирского автомобиля УАЗ-452, выпуск которого начат в 1965 году. (Из-за возраста этой и последующих моделей завод ­именует их аббревиатурой СГР, т.е. "старый ­грузовой ряд", а народ называет "таблеткой" или "буханкой". — Ред.)

Та самая буханка

Впрочем, поверить в последнее крайне тяжело, ведь собственный вес транспорта составляет около 3 тонн, то есть, даже меньше бомбометной установки без снарядов.

В целом оккупанты все чаще прибегают к кустарному "улучшению" своей техники, однако результаты не радуют.