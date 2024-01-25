Рус

Хотіли як краще, а вийшло… Окупанти знову на колінці зліпили нову "суперзброю"

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Нова суперзброя РФ
Нова суперзброя РФ. Фото Відкриті джерела

Вантажівка ризикує перевернутися вже після перших пострілів

Окупанти продовжують технічні експерименти в стилі блокбастера "Божевільний Макс". Раніше вони поставили на танк Т-80 корабельну установку для метання глибинних бомб, а тепер вона була помічена на колісному шасі вантажівки "Урал-4320".

Про це у своєму Telegram-каналі пише військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. При цьому експерт висловлює подив таким рішенням окупантів.

"Флотські реактивні бомбомети РБУ-6000 знайшли собі чергове шасі... Ну, з Т-80Б хоча б є якась раціональність у шасі, але... Але, що далі? РБУ-6000 на "Буханці"?", — дивується експерт.

Справді, з огляду на вагу та габарити РБУ-6000 (сама установка — 3,5 тонни плюс 1,5 тонни вага снарядів), бомбомет здорово навантажить 8-тонний "Урал". Адже навіть легкоброньований тягач МТ-ЛБ, на який ставили РБУ, важить 12 тонн, а Т-80Б — у рази більше. Віддача при пуску боєприпасів з бомбометної установки може просто перевернути колісний транспорт, набагато менш стійкий, ніж гусеничні МТ-ЛБ і Т-80Б.

Олександр Коваленко з іронією зізнався, що не здивується появі РБУ-6000 на шасі легкого вантажопасажирського автомобіля УАЗ-452, випуск якого розпочато 1965 року. (Через вік цієї і наступних моделей завод називає їх абревіатурою СГР, тобто "старий вантажний ряд", а народ називає "таблеткою" або "буханцем". — Ред .)

УАЗ СГР
Той самий буханець

Втім, повірити останньому вкрай важко, адже власна вага транспорту становить близько 3 тонн, тобто навіть менше бомбометної установки без снарядів.

Загалом окупанти все частіше вдаються до кустарного "покращення" своєї техніки, проте результати не тішать.

Теги:
#Зброя #Військова техніка #Олександр Коваленко