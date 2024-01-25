Хотіли як краще, а вийшло… Окупанти знову на колінці зліпили нову "суперзброю"

Вантажівка ризикує перевернутися вже після перших пострілів

Окупанти продовжують технічні експерименти в стилі блокбастера "Божевільний Макс". Раніше вони поставили на танк Т-80 корабельну установку для метання глибинних бомб, а тепер вона була помічена на колісному шасі вантажівки "Урал-4320".

Про це у своєму Telegram-каналі пише військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. При цьому експерт висловлює подив таким рішенням окупантів.

"Флотські реактивні бомбомети РБУ-6000 знайшли собі чергове шасі... Ну, з Т-80Б хоча б є якась раціональність у шасі, але... Але, що далі? РБУ-6000 на "Буханці"?", — дивується експерт.

Справді, з огляду на вагу та габарити РБУ-6000 (сама установка — 3,5 тонни плюс 1,5 тонни вага снарядів), бомбомет здорово навантажить 8-тонний "Урал". Адже навіть легкоброньований тягач МТ-ЛБ, на який ставили РБУ, важить 12 тонн, а Т-80Б — у рази більше. Віддача при пуску боєприпасів з бомбометної установки може просто перевернути колісний транспорт, набагато менш стійкий, ніж гусеничні МТ-ЛБ і Т-80Б.

Олександр Коваленко з іронією зізнався, що не здивується появі РБУ-6000 на шасі легкого вантажопасажирського автомобіля УАЗ-452, випуск якого розпочато 1965 року. (Через вік цієї і наступних моделей завод називає їх абревіатурою СГР, тобто "старий вантажний ряд", а народ називає "таблеткою" або "буханцем". — Ред .)

Той самий буханець

Втім, повірити останньому вкрай важко, адже власна вага транспорту становить близько 3 тонн, тобто навіть менше бомбометної установки без снарядів.

Загалом окупанти все частіше вдаються до кустарного "покращення" своєї техніки, проте результати не тішать.