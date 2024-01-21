Їй "всього" 40 років, а вона – легка мета для ППО: експерт розповів, якою ракетою ворог може бити по півдню України

Експерт назвав причину з якої могли використовувати таку стару ракету

У південних областях України було виявлено уламки прийнятої на озброєння 60 років тому протикорабельної ракети П-35, яку окупанти використовують проти України. Але як вважає один із експертів, це могла бути нова ракета 3М44 "Прогрес".

Про це пише у своєму блозі військовий історик та експерт Андрій Харук. За його словами, незважаючи на покращені показники, у 3М44 збереглися основні недоліки 60-річної П-35 і тому її нескладно знищитиме українська ППО.

Як стверджує експерт, П-35 була прийнята на озброєння ще в 1962 році і є типовим представником свого класу: чотиритонна крилата ракета завдовжки 10 м може розігнатися до 1250 км/год і доставити до мети ворожого авіаносця бойову частину масою майже в тонну.

Вона обладнана турбореактивним двигуном та комбінованою системою наведення, традиційною для того часу: інерційна система, що працює на маршевій ділянці польоту, та активна радіолокаційна – на кінцевій. Остання – насправді компактний радар, який може транслювати сигнал на носій. Завдяки такому рішенню оператор може в ручному режимі вибрати пріоритетну мету і направити на неї ракету. Дальність запуску П-35 становить 250-270 км.

Ракета П-35 до пуску та після

Однак головним мінусом П-35 була відносно невелика швидкість і висота польоту на крейсерській ділянці (4-7 км). Тобто ЗРК і винищувачі-перехоплювачі, користуючись своєю перевагою, легко наздоганяли і знищували ракету, яку чудово видно на радарах на таких великих висотах.

З цих причин на початку 1980-х її спробували модернізувати, але зробили це екстенсивним шляхом.

"Нова ракета 3М44 "Прогрес" мала збільшену до 460 км дальність польоту, але таку ж швидкість і траєкторію. Тільки дальність кінцевої ділянки (коли ракета знижувалася перед метою) збільшили з 20 до 50 км, а висоту польоту на цій ділянці — зі 100 до 25 м. Модифікували також систему наведення, підвищивши захищеність від перешкод радіолінії зв’язку між ракетою та носієм", — стверджує Андрій Харук, наголошуючи, що зовні новий варіант виглядає ідентично П-35.

Окреме питання – звідки здійснювався запуск: кораблі-носії таких ракет давно списані, але є берегові ракетні комплекси "Утьос" (стаціонарний у районі Севастополя) та мобільний "Редут".

Запуск П-35 з берегового комплексу Утьос

На думку експерта, швидше за все, стрілянина здійснювалася 3М44, випущеної з "Утьосу" у Севастополя, або з "Редута" — у цьому випадку пускові установки, ймовірно, були розгорнуті в степовому Криму. Але навіть сучасна ракета – мета порівняно нескладна, добре помітна на екранах радарів і відносно повільна.

"Збити 3М44 істотно простіше, ніж, наприклад, "Онікс" або Х-22, і для цього зовсім не обов’язково застосовувати "Петріот". Використання ж агресором цих антикварних ракет, на мою думку, може свідчити про їхнє прагнення виснажити нашу ППО, забезпечивши прорив до цілей більш сучасних ракет", — резюмує Андрій Харук.

Водночас Україна готується отримати від Франції 40 сучасних крилатих ракет SCALP, SCALP EG та її варіанти.