Російській ППО складно їх збивати: в чому особливість ракет SCALP

Ракету SCALP можна запрограмувати ще на землі, до того як літак з нею злетить

Президент Франції Емануель Макрон анонсував передачу Україні 40 крилатих ракет SCALP. SCALP EG та її варіанти — серія французьких крилатих ракет повітряного базування. В Британії її знають як Storm Shadow.

Виробник зазначає, що такими ракетами можна атакувати фіксовані або стаціонарні цілі. Ракети SCALP EG і Storm Shadow практично ідентичні в усіх аспектах, за винятком того, що вони оснащені різними компонентами інтерфейсу літака та програмним забезпеченням.

Характеристики SCALP:

Клас — крилата ракета малої дальності,

Довжина ракети — 5,1 м,

діаметр корпусу — 630 мм,

вага — 1300 кг

дальність польоту — 250-400 км.

SCALP EG/Storm Shadow оснащена двигуном Microturbo TRI-60-30 і має вантажопідйомність 400 кг. Ракета озброєна потужною боєголовкою BROACH, призначеною для пробивання укріплених споруд перед вибухом, завдаючи таким чином істотної шкоди. Керування здійснюється потрійною навігаційною системою з використанням інерціальної навігації, GPS і навігації Terrain Reference. Ці вдосконалені навігаційні системи в поєднанні з інфрачервоною системою самонаведення та автоматичними алгоритмами розпізнавання цілей дозволяють ракеті ефективно вразити в ціль у важких умовах. Запущений з літака SCALP / Storm Shadow здійснює навігацію самостійно, використовуючи технологію картографування місцевості, дотримуючись заздалегідь визначеної траєкторії польоту. Ракета зберігає низьку висоту, щоб уникнути виявлення ворожими радарами.

Використання SCALP Україною

Оголошення про постачання SCALP/Storm Shadow в Україну відбулося наприкінці весни — початку літа 2023 року. Військово-повітряні сили України інтегрували ракети в свої реактивні літаки радянського зразка. Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук у вересні звітував про використання цих ракет по російським кораблям "Мінськ" та "Ростов-на-Дону" в окупованому Криму. Він також зазначив, що місце знайдеться і для німецької ракети Taurus.

Раніше "Телеграф" розповідав, що німецький уряд поки не квапиться надсилати Україні ці далекобійні ракети. Німецька опозиція хоче винести це питання на голосування у Бундестазі найближчим часом.