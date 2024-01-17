Российской ПВО сложно их сбивать: в чем особенность ракет SCALP

Ракету SCALP можно запрограммировать еще на земле, прежде чем самолет с ней взлетит

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине 40 крылатых ракет SCALP. SCALP EG и ее варианты – серия французских крылатых ракет воздушного базирования. В Британии ее знают как Storm Shadow.

Производитель отмечает, что такими ракетами можно атаковать фиксированные или стационарные цели. Ракеты SCALP EG и Storm Shadow практически идентичны во всех аспектах, за исключением того, что они оснащены разными компонентами интерфейса самолета и программным обеспечением.

Характеристики SCALP:

Класс – крылатая ракета малой дальности,

Длина ракеты — 5,1 м,

диаметр корпуса — 630 мм,

вес — 1300 кг

дальность полета – 250-400 км.

SCALP EG/Storm Shadow оснащена двигателем Microturbo TRI-60-30 и имеет грузоподъемность 400 кг. Ракета вооружена мощной боеголовкой BROACH, предназначенной для пробивания укрепленных сооружений перед взрывом, нанося таким образом существенный вред. Управление осуществляется тройной навигационной системой с использованием инерциальной навигации, GPS и навигации Terrain Reference. Эти усовершенствованные навигационные системы в сочетании с инфракрасной системой самонаведения и автоматическими алгоритмами распознавания целей позволяют ракете эффективно поразить цель в тяжелых условиях. Запущенный с самолета SCALP/Storm Shadow осуществляет навигацию самостоятельно, используя технологию картографирования местности, соблюдая заранее определенную траекторию полета. Ракета сохраняет низкую высоту во избежание обнаружения вражескими радарами.

Использование SCALP Украина

Объявление о поставках SCALP/Storm Shadow в Украину состоялось в конце весны – начале лета 2023 года. Военно-воздушные силы Украины интегрировали ракеты в реактивные самолеты советского образца. Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук в сентябре отчитывался об использовании этих ракет по российским кораблям "Минск" и "Ростов-на-Дону" в оккупированном Крыму. Он также отметил, что место найдется и для германской ракеты Taurus.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что немецкое правительство пока не торопится отправлять Украине эти дальнобойные ракеты. Немецкая оппозиция хочет вынести этот вопрос на голосование в Бундестаге в ближайшее время.