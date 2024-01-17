Украина получил больше крылатых ракет: Макрон анонсировал визит в Киев

Визит состоится через "несколько недель"

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что намерен посетить Украину в феврале, а заодно подписать соглашение о гарантиях безопасности и объявить о передаче дополнительных крылатых ракет.

Как сообщает Le Monde, об этом Макрон рассказал во время встречи с журналистами в Елисейском дворце 16 января. По его словам, работы над созданием документа о гарантиях безопасности уже идут, а окончательное его подписание должно состояться "через несколько недель"

При этом он отметил, что Франция также передаст Украине 40 крылатых ракет SCALP, несколько сотен бомб и несколько самоходных артиллерийских установок CAESAR.

"Я сам поеду в Украину в феврале. Я объявлю о доработке этих текстов. Будут начаты поставки боеприпасов, о которых я говорил", — сказал Макрон.

Стоит отметить, что SCALP — это французское название ракеты Storm Shadow. В остальном же они идентичны. Ракета имеет следующие характеристики:

Масса: 1300 кг;

Длина: 5,1 м;

Боеголовка: 450 кг, типа BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge);

Дальность: свыше 560 км на малой высоте;

Высота полёта: 30-40 м

Скорость полета 1050 км/ч.

Напомним, в июле 2023 года страны-члены "Большой семерки" на саммите в Вильнюсе официально объявили о гарантиях безопасности для Украины. Сама декларация была рамочным документом. После этого должно последовать заключение системы двусторонних договоров о безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, объединенных рамками многостороннего взаимодействия.

12 января Украина подписала первый такой договор. Это произошло во время визита премьера Великобритании Риши Сунака в Киев. Стоит отметить, что он тоже пообещал передать дальнобойные ракеты.