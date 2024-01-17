"Ситуация критическая": в Германии хотят решить вопрос передачи Taurus Украине через парламент

Немецкая оппозиция хочет ускорить вопрос передачи Украине крылатых ракет

Партия экс-канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС хочет вынести на голосование в Бундестаг вопрос о поставке Украине крылатых ракет Taurus.

Как пишет n-tv, глава ХДС Фридрих Мерц объявил о намерении принять резолюцию, согласно которой на голосование в немецкий парламент будет внесено постановление о необходимости разблокировать поставки дальнобойных ракет Украине.

"Мы оцениваем ситуацию в Украине как все более критическую", — сказал Мерц и добавил, что резолюция будет внесена на голосование 17 января.

По его словам, украинские военные "не имеют перспектив" дать отпор россиянам, но крылатые ракеты могли бы изменить картину. Также он отметил, что многие представители правящей коалиции тоже высказывались за передачу Taurus ВСУ и это голосование может для них стать возможностью "подкрепить слова действием".

Напомним, что ранее пресс-секретарь "зеленых" в Бундестаге по вопросам обороны Сара Нанни заявляла, что Украине необходимы Taurus, так как она должна уничтожать цели на российской территории, чтобы защититься от авиаударов.

Стоит отметить, что Украина просит ракеты Taurus уже несколько месяцев. Как рассказывал военный обозреватель Александр Коваленко для нашей страны они необходимы для того, чтобы наносить удары по целям в первую очередь на территории Крыма и намекнул на то, что мост через Керченский пролив должен быть уничтожен.