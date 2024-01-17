Україна отримає більше крилатих ракет: Макрон анонсував візит до Києва

Візит відбудеться через "кілька тижнів"

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що має намір відвідати Україну в лютому, а заразом підписати угоду про гарантії безпеки та оголосити про передачу додаткових крилатих ракет.

Як повідомляє Le Monde, про це Макрон розповів під час зустрічі з журналістами у Єлисейському палаці 16 січня. За його словами, роботи над створенням документа про гарантії безпеки вже йдуть, а остаточне його підписання має відбутися "через кілька тижнів"

При цьому він зазначив, що Франція також передасть Україні 40 крилатих ракет SCALP, кілька сотень бомб та кілька самохідних артилерійських установок CAESAR.

"Я сам поїду в Україну в лютому. Я оголошу про доопрацювання цих текстів. Буде розпочато постачання боєприпасів, про які я говорив", — сказав Макрон.

Варто зазначити, що SCALP – це французька назва ракети Storm Shadow. В іншому ж вони ідентичні. Ракета має такі характеристики:

Маса: 1300 кг;

Довжина: 5,1 м;

Боєголовка: 450 кг типу BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge);

Дальність: понад 560 км на малій висоті;

Висота польоту: 30-40 м

Швидкість польоту 1050 км/год.

Нагадаємо, у липні 2023 року країни-члени "Великої сімки" на саміті у Вільнюсі офіційно оголосили про гарантії безпеки для України. Сама декларація була рамковим документом. Після цього має бути укладено систему двосторонніх договорів про безпеку між Україною та окремими країнами-гарантами, об’єднаних рамками багатосторонньої взаємодії.

12 січня Україна підписала перший такий договір. Це сталося під час візиту прем’єра Великої Британії Ріші Сунака до Києва. Варто зазначити, що він також пообіцяв передати далекобійні ракети.