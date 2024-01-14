Чи все так погано для України? На Заході заінтригували цифрами військової допомоги ЗСУ у 2024 році

Україна не отримала все, що їй обіцяли

Попри те, що в українському та західному інформаційному просторі панують песимістичні настрої щодо ходу війни в Україні, проте ситуація насправді може суттєво відрізнятися від слів експертів.

Як йдеться у статті WELT із гучним заголовком "В Україні не все так погано", хоча протягом року спостерігалося зниження суми нової військової допомоги, проте вона різко злетіла в останні місяці, а суттєва частина вже обіцяної техніки та зброї в Україну навіть не прибула.

Зазначається, що деградація російського військового потенціалу відбувається не так швидко, як того хотіли б у ЗСУ, а Росія знайшла спосіб поповнити свої запаси танків та іншої бронетехніки, але це робиться за рахунок більш старих зразків. Тобто хоч росіяни підтримують кількість техніки на полі бою, але її якість поступово падає. З усім тим, багато західних експертів почали висловлювати сумніви в тому, що українці здатні протриматися в довгостроковій перспективі.

"Ситуація в Україні не така погана, як наші дебати", — не погоджується з їхніми висновками німецький експерт з безпеки Ніко Ланге.

Зокрема, згідно з даними Кільського університету, який відстежує допомогу Україні, кажуть, що у серпні та жовтні виділення допомоги знизилося до рекордних 2,11 мільярда доларів, але в листопаді та грудні вона знову піднялася до 15 мільярдів. Більшість цих коштів піде на зброю, яка в Україну потрапить у 2024 році.

Серед основних цифр, які наводить видання:

США виділили 1 мільярд доларів за останні два місяці, здебільшого це боєприпаси, але є у списку й закупівля 60 німецьких зеніток "Гепард";

Франція надіслала додатково 40 бойових броньованих машин AMX-10RC;

Литва відправила кілька мільйонів патронів та тисячі ракет для протитанкових комплексів;

Естонія передала додаткові Javelin, стрілецьку зброю та боєприпаси, легку техніку та катери;

Швеція передала зимовий пакет допомоги на 133 мільйони доларів;

Великобританія у січні пообіцяла майже 3 мільярди доларів військової допомоги.

Крім того, 1,3 мільярда євро допомоги від Німеччини у вигляді бронетехніки та снарядів, які були обіцяні у листопаді, лише зараз почали надходити в Україну.

"Багато хто забуває, що значна частина танків і БТР із Заходу, поставлених минулого року, все ще є і що значна частина обіцяного озброєння ще не доставлена", — додав Ланге.

Як приклад експерт зазначив, що Захід має передати Україні 200 танків Leopard 1, з яких поки що надійшло лише 30.

Експерт також зазначає, що також варто врахувати й те, що західні країни почали активно нарощувати оборонне виробництво, а тому варто чекати, що постачання снарядів та техніки в Україну лише збільшуватиметься.

Як повідомлялося раніше, в НАТО тим часом прогнозують, що війна Росії проти України триватиме ще довго, і навіть у 2025 році вона не закінчиться.