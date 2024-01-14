Так ли все плохо для Украины? На Западе заинтриговали цифрами военной помощи ВСУ в 2024 году

Украина не получила все, что ей обещали

Несмотря на то, что в украинском и западном информационном пространстве царят пессимистические настроения относительно хода войны в Украине, однако ситуация на самом деле может весьма существенно отличаться от слов экспертов.

Как говорится в статье WELT с громким заголовком "В Украине не все так плохо", хотя в течение года наблюдалось снижение суммы новой военной помощи, однако она резко взлетела в последние месяцы, а существенная часть уже обещанной техники и оружия в Украину даже не прибыла.

Отмечается, что деградация российского военного потенциала происходит не настолько быстро, как того хотели бы в ВСУ, а Россия нашла способ пополнить свои запасы танков и другой бронетехники, но это делается за счет более старых образцов. То есть хоть россияне поддерживают количество техники на поле боя, но ее качестве постепенно падает. Тем не менее многие западные эксперты начали высказывать сомнения в том, что украинцы способны продержаться в долгосрочной перспективе.

"Ситуация в Украине не так плоха, как наши дебаты", — не соглашается с их выводами немецкий эксперт по безопасности Нико Ланге.

В частности согласно данным Кильского университета, который отслеживает помощь Украине говорят, что в августе и октябре выделение помощи снизилось до рекордных 2,11 миллиарда долларов, но в ноябре и декабре она вновь поднялась до 15 миллиардов. Большая часть этих средств пойдет на оружие, которое в Украину попадет в 2024 году.

Среди основных цифр, которые приводит издание:

США выделили 1 миллиард долларов за последние два месяца, в основном это боеприпасы, но есть в списке и закупка 60 немецких зениток "Гепард";

Франция отправила дополнительно 40 боевых бронированных машин AMX-10RC;

Литва отправила несколько миллионов патронов и тысячи ракет для противотанковых комплексов;

Эстония передала дополнительные Javelin, стрелковое оружие и боеприпасы, легкую технику и катера;

Швеция передала зимний пакет помощи на 133 миллиона долларов;

Великобритания в январе пообещала почти 3 миллиарда долларов военной помощи.

Кроме того, 1,3 миллиарда евро помощи от Германии в виде бронетехники и снарядов, которые были обещаны в ноябре, лишь сейчас начали поступать в Украину

"Многие забывают, что значительная часть танков и БТР с Запада, поставленных в прошлом году, все еще в наличии и что значительная часть обещанного вооружения еще не доставлена", — добавил Ланге.

В качестве примера эксперт отметил, что Запад должен передать Украине 200 танков Leopard 1, из которых пока поступило лишь 30.

Эксперт также отмечает, что также стоит учесть и то, что западные страны начали активно наращивать оборонное производство, а потому стоит ждать, что поставки снарядов и техники в Украину будут лишь увеличиваться.

Как сообщалось ранее, в НАТО тем временем прогнозируют, что война России против Украины продлится еще долго и даже в 2025 году она не закончится.