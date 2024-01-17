"Ситуація критична": у Німеччині хочуть вирішити питання передачі Taurus Україні через парламент

Німецька опозиція хоче прискорити питання передачі Україні крилатих ракет

Партія ексканцлера Німеччини Ангели Меркель ХДС хоче винести на голосування до Бундестагу питання про постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Як пише n-tv, голова ХДС Фрідріх Мерц оголосив про намір ухвалити резолюцію, згідно з якою на голосування до німецького парламенту буде внесено постанову про необхідність розблокувати постачання далекобійних ракет Україні.

"Ми оцінюємо ситуацію в Україні як усе більш критичну", — сказав Мерц і додав, що резолюцію буде внесено на голосування 17 січня.

За його словами, українські військові "не мають перспектив" дати відсіч росіянам, але крилаті ракети могли б змінити картину. Також він зазначив, що багато представників правлячої коаліції теж висловлювалися за передачу Taurus ЗСУ, і це голосування може для них стати можливістю "підкріпити слова дією".

Нагадаємо, що раніше прессекретар "зелених" у Бундестазі з питань оборони Сара Нанні заявляла, що Україні необхідні Taurus, оскільки вона має знищувати цілі на російській території, щоб захиститися від авіаударів.

Слід зазначити, що Україна просить ракети Taurus вже кілька місяців. Як розповідав військовий оглядач Олександр Коваленко для нашої країни, вони необхідні для того, щоб завдавати ударів по цілях насамперед на території Криму і натякнув на те, що міст через Керченську протоку має бути знищено.