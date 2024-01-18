У Німеччині провалили голосування щодо ракет Taurus для України: нардеп пояснив, чому "зради" немає

Бундестаг готує ще одне голосування

У парламенті Німеччини не ухвалили резолюцію опозиції щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus, проте поки що засмучуватися не варто.

Як повідомляє проект German Aid to Ukraine, який відстежує постачання німецької допомоги в Україну, більшість депутатів проголосували проти документа.

З 666 присутніх 178 проголосували "За", 485 виступили проти, а ще троє утрималися. При цьому представники керівної коаліції одразу після цього поінформували, що у лютому представлять свій документ про передачу ракет Україні.

"Це підтверджує теорію про те, що депутати сьогодні колективно проголосували проти пропозиції ХДС/ХСС, бо вважають голосування простим політичним трюком, а не тому, що вони не підтримують постачання", — йдеться у повідомленні.

Таку ж думку висловив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, який зв’язався з колегою з німецького парламенту, щоб дізнатися про його думку.

Він зазначив, що голосування було організоване опозицією з порушенням процедури й через це резолюцію відхилили. При цьому у Бундестазі планують винести на голосування спільний документ від усіх фракцій і, найімовірніше, голосування за передачу ракет Україні відбудеться 22 лютого.

Як повідомлялося раніше, Німеччина збільшить військову допомогу Україні 2024 року. На неї виділять понад 7 млрд. євро, а не 4 млрд., як планувалося раніше.