В Германии провалили голосование по ракетам Taurus для Украины: нардеп объяснил, почему "зрады" нет

Бундестаг готовит еще одно голосование

В парламенте Германии не приняли резолюцию оппозиции по поставкам Украине крылатых ракет Taurus, однако пока расстраиваться не стоит.

Как сообщает проект German Aid to Ukraine, который отслеживает поставки немецкой помощи в Украину, большая часть депутатов проголосовала против документа.

Из 666 собравшихся 178 проголосовали "За", 485 выступили против, а еще трое воздержались. При этом представители правящей коалиции сразу после этого проинформировали, что в феврале представят свой документ о передаче ракет Украине.

"Это подтверждает теорию о том, что депутаты сегодня коллективно проголосовали против предложения ХДС/ХСС, потому что считают голосование простым политическим трюком, а не потому, что они не поддерживают поставки", — говорится в сообщении.

Такое же мнение высказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, который связался с коллегой из немецкого парламента, чтобы узнать его мнение.

Он отметил, что голосование было организовано оппозицией с нарушением процедуры и из-за этого резолюцию отклонили. При этом в Бундестаге планируют вынести на голосование совместный документ от всех фракций и, скорее всего, голосование за передачу ракет Украине состоится 22 февраля.

Как сообщалось ранее, Германия увеличит военную помощь Украине в 2024 году. На нее выделят более 7 млрд евро, а не 4 млрд, как планировалось ранее.