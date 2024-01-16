Окупанти вдарили по Харкову ракетами: є постраждалі

Ракети впали у житловому кварталі

Російські окупанти вкотре обстріляли Харків, через що пошкодження отримав цивільний об’єкт, а кілька людей отримали поранення.

Як поінформував міський голова Ігор Терехов у своєму telegram-каналі, ударів було завдано по центру Харкова, де немає жодних військових об’єктів.

"Удари по центру міста. Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури і саме туди, де житлова забудова. ДСНС вже працюють на місцях прильотів. Є інформація про поранених", — написав він.

Своєю чергою, голова Харківської ОВА Олег Синегубов уточнив, що удар був швидше за все завданий ракетами С-300. При цьому він зазначив, що є пошкодження житлової інфраструктури.

"43-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані. Ще десять людей — у легкому та середньому станах", — написав чиновник.

UPD: пізніше він додав, що кількість постраждалих збільшилася до 16, дві жінки перебувають у тяжкому стані.

Як повідомлялося раніше, окупанти обстріляли Харків пізно ввечері 10 січня, пошкодивши один із місцевих готелів. Постраждали 13 людей, один із них отримав тяжкі поранення. Серед постраждалих також була громадянка Туреччини та громадянин Грузії, які є співробітниками турецьких ЗМІ.