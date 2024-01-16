Оккупанты ударили по Харькову ракетами: есть пострадавшие

Ракеты упали в жилом квартале

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков из-за чего повреждения получил гражданский объект, а несколько людей получили ранения.

Как проинформировал городской глава Игорь Терехов в своем telegram-канале, удары были нанесены по центру Харькова, где нет никаких военных объектов.

"Удары по центру города. Именно туда, где нет никакой военной инфраструктуры и именно туда, где жилая застройка. ГСЧС уже работают на местах прилетов. Есть информация о раненых", — написал он.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что удар был скорее всего нанесен ракетами С-300. При этом он отметил, что есть повреждения жилой инфраструктуры.

"43-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще десять человек – в легком и среднем состояниях", — написал чиновник.

UPD: позже он добавил, что число пострадавших увеличилось до 16, две женщины находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, оккупанты обстреляли Харьков поздним вечером 10 января, повредив один из местных отелей. Пострадали 13 человек, один из них получил тяжелые ранения. Среди пострадавших также была гражданка Турции и гражданин Грузии, которые являются сотрудниками турецких СМИ.