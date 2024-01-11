Количество пострадавших выросло: как в Харькове выглядит отель после ракетного удара (фото и видео)

Враг продолжает бить по мирным городам

Вечером в среду, 10 января, россияне со стороны Белгорода нанесли ракетный удар ЗРК С-300 по Киевскому району Харькова. Под удар попал отель, пострадали 13 человек, один из них в тяжелом состоянии.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, одна российская ракета попала в землю у фасада отеля, а вторая – в крышу здания. Задняя часть гостиницы обрушилась. Было госпитализировано 9 человек, по состоянию на утро 11 января, в больницах остаются двое пострадавших: 35-летний мужчина в тяжелом состоянии и 71-летняя женщина, состояние среднее. Кроме того, 10 января враг обстреливал Харьковщину из артиллерии и авиации. Погибла женщина, еще двое людей пострадали.

Пострадавшие — персонал и гости отеля. По данным Харьковской областной прокуратуры, среди 13 травмированных двое иностранцев. Это гражданка Турции и гражданин Грузии, оба являются журналистами турецкого медиа.

Как уточнили спасатели, кроме трехэтажного здания гостиницы, пострадали также припаркованные рядом легковые автомобили. После удара на месте вспыхнул пожар, огонь охватил около 20 квадратных метров. На месте происшествия работали 9 единиц пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава ГСЧС. Спасатели также эвакуировали людей.

Напомним, 31 декабря оккупанты обстреляли еще один отель в Харькове баллистической ракетой "Искандер". В результате удара пострадали несколько десятков человек, в том числе и журналисты немецкого государственного канала ZDF.