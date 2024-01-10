РФ ударила ракетами по Харькову: разрушен гражданский объект, есть пострадавшие

Россияне нанесли удар по Харькову

Российские оккупанты вечером 10 января в очередной раз обстреляли Харьков, использовав для этого, предположительно, ракеты С-300.

Как сообщат местные власти, удар пришелся по гражданскому объекту в Киевском районе и есть высокая вероятность того, что есть погибшие.

"Российские оккупанты ударили по Киевскому району Харькова. Предварительно – ракетами С-300. Продолжается осмотр места прилета профильными службами. Поврежден гражданский объект", — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем telegram-канале.

По его словам, согласно предварительной информации, шесть человек получили ранения, а в местных каналах появилась информация, что их число возросло до девяти.

Эту информацию подтвердил городской глава Игорь Терехов, который сообщил, что на месте попадания горят автомобили, а само здание было частично разрушено.

Российские оккупанты атаковали Никополь с помощью новых дронов-камикадзе с камерами ночного видения. Ранее такие беспилотники уже использовались на фронте, но для обстрелов гражданских объектов такие применяются впервые