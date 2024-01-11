Кількість постраждалих зросла: як у Харкові виглядає готель після ракетного удару (фото та відео)

Ворог продовжує бити по мирних містах

Увечері в середу, 10 січня, росіяни з боку Бєлгорода завдали ракетного удару ЗРК С-300 по Київському району Харкова. Під удар потрапив готель, постраждали 13 людей, один з них у тяжкому стані.

Як повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов, одна російська ракета потрапила в землю біля фасаду готелю, а друга – у дах будівлі. Задню частину готелю зруйновано. Було госпіталізовано 9 осіб, станом на ранок 11 січня, у лікарнях залишаються двоє постраждалих: 35-річний чоловік у тяжкому стані та 71-річна жінка, стан середній. Крім того, 10 січня ворог обстрілював Харківщину з артилерії та авіації. Загинула жінка, ще двоє людей постраждали.

Постраждалі — персонал та гості готелю. За даними Харківської обласної прокуратури, серед 13-х травмованих двоє іноземців. Це — громадянка Туреччини та громадянин Грузії, обидва є журналістами турецького медіа.

Як уточнили рятувальники, крім триповерхової будівлі готелю постраждали також припарковані поряд легкові автомобілі. Після удару на місці спалахнула пожежа, вогонь охопив близько 20 метрів квадратних. На місці події працювали 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 осіб особового складу ДСНС. Рятувальники також евакуювали людей.

Нагадаємо, 31 грудня окупанти обстріляли ще один готель у Харкові балістичною ракетою "Іскандер". Внаслідок удару постраждали кілька десятків людей, у тому числі й журналісти німецького державного каналу ZDF.