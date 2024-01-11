Війна — день 687: росіяни тиснуть на трьох напрямках та шукають нові способи тероризувати українців

Оперативно про головне за добу

Бойові дії продовжуються по всій лінії зіткнення, попри холоди, а окупаційні війська концентрують зусилля на трьох напрямках на сході України — Авдіївському, Мар’їнському та Куп’янському. Втім, ворог втрачає велику кількість живої сили та техніки, але не може просунутися на жодному з напрямків. При цьому росіяни не припиняють тероризувати українські міста і шукають з цією метою нову зброю.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

13:31 Масштабна повітряна тривога у зв'язку із злетом МіГ-31К.

13:25 Скандальний законопроєкт про мобілізацію відкликали з розгляду у Верховній Раді і повернули ініціатору.

13:00 "Світ сьогодні допомагає Україні, а в Росії є дефіцит. Дати паузу, ризикнути, дати 2-3 роки Росії — вона потім може переїхати нас, ми би так не ризикували і слава Богу, що все це вирішується в Україні і тому пауз на користь Росії точно не буде", — Зеленський під час заяв за результатами переговорів із президентом Естонії Аларом Карісом.

12:00 На Заході звернули увагу на одну із точок на мапі Херсонщини, де регулярно знищується величезна кількість російської техніки (і власне живої сили теж). Мова йдеться про зруйноване село Кринки, котре розташоване на лівому березі Дніпра і контролюється ЗСУ. Як стверджує військовий експерт BILD Юліан Репке, цей крихітний плацдарм площею близько 1 кв. км уже став останнім прихистком для багатьох колон ворожої бронетехніки.

"Чого росіяни не розуміють чи не хочуть зрозуміти: вони потрапляють в одну з найстрашніших пасток за всю війну. Українська армія створила непробивний оборонний щит навколо своїх відважних воїнів на південному березі Дніпра. За допомогою дронів-камікадзе, західної високоточної артилерії та засобів РЕБ вони вже майже три місяці відбивають кожну хвилю російських атак", — пише Репке.

Кринки на карті

11:00 Адміністрація президента Джо Байдена підтримала законопроєкт, який дозволить арештувати частину з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Надалі ці кошти передадуть Україні. Такі дані повідомляє Bloomberg, посилаючись на меморандум Ради нацбезпеки до комітету Сенату у закордонних справах.

10:00 Генштаб ЗСУ поділився свіжою статистикою ліквідованих окупантів. Ще плюс 800 осіб назавжди покинули українську землю!

Втрати армії РФ в Україні 11.01.2024

9:00 Кількість поранених через російський ракетний удар по Харкову збільшилася до 13 осіб. Про це повідомили в ДСНС області.

8:00 Президент Володимир Зеленський продовжує свій вояж країнами Балтійського регіону. Вранці четверга він прибув до Естонії, про що повідомив глава МЗС країни Маргус Тсахкна.

7:00 Генштаб ЗСУ поділився свіжою інформацією з лінії фронту. За останню добу відбулося близько 73 бойових зіткнень. Авдіївка залишається найнапруженішою ділянкою фронту, а ось під Бахмутом, що дивує, за 10 січня стався лише один бій.

6:00 Ранку! Зібрали для вас кілька новин, котрі ви могли проспати:

вночі було досить гучно у Харкові — росіяни вдарили ракетами С-300 по будівлі отелю, де на той час, звісно ж, перебували люди. Наразі відомо про 11 постраждалих, серед яких і кілька турецьких журналістів. Пожежу, що спалахнула на місці подій, оперативно ліквідували;

у ніч проти 11 січня окупанти начебто збивали БПЛА над територією РФ. Як заявляють у місцевому міноборони, дрони "перехопили" у повітряному просторі Ростовської, Тульської і Калузької областей. Про наслідки, звісно ж, ніхто нічого не говорить;

нардепка Мар'яна Безугла, котру вдень намагалися виключити зі складу комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки, вирішила написати заяву про вихід із фракції та партії "Слуга народу". Головна причина — начебто "встромляння ножа в спину" від колег, які невдоволені її критикою армії;

Фінляндія не збирається відкривати кордони з Росією, принаймні найближчим часом. Про це повідомила міністерка сільського та лісового господарства країни Сарі Ессая. Передусім це пов'язано із тим, що діяльність РФ в Україні не зазнала жодних змін. До речі, останній КПП фіни перекрили наприкінці листопада 2023 року.

3:00 У Кремлі вкотре перенесли терміни захоплення Донецької та Луганської областей. Цього разу дедлайн встановлено до 1 березня, кажуть у ГУР

1:00 Кількість постраждалих під час обстрілу Харкова збільшилася до 11. З них четверо чоловіків та 7 жінок

00:00 Під час обстрілу Харкова пізно ввечері 10 січня постраждали дев’ятеро людей. Усі вони цивільні, двоє з них відправлені до лікарні у тяжкому стані.

Інформацію за 8 січня дивіться за посиланням: Війна — день 684: росіяни знову влаштували масований ракетний терор України

Про те, що відбувалося 9 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 685: бої сповільнилися через холоди, але російські обстріли продовжуються

Що було в Україні 10 січня — читайте за посиланням: Війна — день 686: росіяни тиснуть на всі напрямки, і продовжують обстріл міст