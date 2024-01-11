Война — день 687: россияне давят на трех направлениях и ищут новые способы терроризировать украинцев

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия продолжаются по всей линии столкновения несмотря на холода, а оккупационные войска концентрируют усилия на трех направлениях на востоке Украины — Авдеевском, Марьинском и Купянском. Впрочем, враг теряет большое количество живой силы и техники, но не может продвинуться ни на одном из направлений. При этом россияне не прекращают терроризировать украинские города и ищут для этих целей новое оружие.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

13:31 Масштабная воздушная тревога в связи со взлетом МиГ-31К.

13:25 Скандальный законопроект о мобилизации отозвали с рассмотрения в Верховной Раде и вернули инициатору.

13:00 "Мир сегодня помогает Украине, а у России есть дефицит. Дать паузу, рискнуть, дать 2-3 года России — она потом может переехать нас, мы бы так не рисковали и слава Богу, что все это решается в Украине и потому пауз в пользу России точно не будет", – Зеленский во время заявлений по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом.

12:00 На Западе обратили внимание на одну из точек на карте Херсонщины, где регулярно уничтожается огромное количество российской техники (и собственно живой силы тоже). Речь идет о разрушенном селе Крынки, которое расположено на левом берегу Днепра и контролируется ВСУ. Как утверждает военный эксперт BILD Юлиан Репке, этот крошечный плацдарм площадью около 1 кв. км уже стал последним пристанищем для многих колонн вражеской бронетехники.

"Чего россияне не понимают или не хотят понять: они попадают в одну из самых страшных ловушек за всю войну. Украинская армия создала непробиваемый оборонительный щит вокруг своих отважных воинов на южном берегу Днепра. С помощью дронов-камикадзе, западной высокоточной артиллерии и средств РЭБ они уже почти три месяца отражают каждую волну российских атак", — пишет Репке.

Крынки на карте

11:00 Администрация президента Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит арестовать часть из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. В дальнейшем эти средства передадут Украине. Такие данные сообщает Bloomberg, ссылаясь на меморандум Совета нацбезопасности к комитету Сената по иностранным делам.

10:00 Генштаб ВСУ поделился свежей статистикой ликвидированных оккупантов. Еще плюс 800 человек навсегда покинули украинскую землю!

Потери армии РФ в Украине 11.01.2024

9:00 Количество раненых из-за российского ракетного удара по Харькову увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в ГСЧС области.

8:00 Президент Владимир Зеленский продолжает свой вояж странами Балтийского региона. Утром четверга он прибыл в Эстонию, о чем сообщил глава МИД страны Маргус Тсахкна.

7:00 Генштаб ВСУ поделился свежей информацией с линии фронта. За последние сутки произошло около 73 боевых столкновений. Авдеевка остается быть самым напряженным участком фронта, а вот под Бахмутом, что удивляет, за 10 января случился всего один бой.

6:00 Утро! Собрали для вас несколько новостей, которые вы могли проспать:

ночью было довольно громко в Харькове — россияне ударили ракетами С-300 по зданию отеля, где в то время, конечно же, находились люди. Известно об 11 пострадавших, среди которых и несколько турецких журналистов. Пожар, вспыхнувший на месте событий, оперативно ликвидировали;

в ночь на 11 января оккупанты якобы сбивали БПЛА над территорией РФ. Как заявляют в местном минобороны, дроны "перехватили" в воздушном пространстве Ростовской, Тульской и Калужской областей. О последствиях, конечно же, никто ничего не говорит;

нардеп Марьяна Безуглая, которую днем пытались исключить из состава комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, решила написать заявление о выходе из фракции и партии "Слуга народа". Главная причина — якобы "втыкание ножа в спину" от коллег, которые недовольны ее критикой армии;

Финляндия не собирается открывать границы с Россией, по крайней мере в ближайшее время. Об этом сообщила министр сельского и лесного хозяйства страны Сари Эссая. Прежде всего это связано с тем, что деятельность РФ в Украине не претерпела никаких изменений. Кстати, последний КПП финны перекрыли в конце ноября 2023 года.

3:00 В Кремле в очередной раз перенесли сроки захвата Донецкой и Луганской областей. На этот раз дедлайн установлен до 1 марта, говорят в ГУР

1:00 Количество пострадавших во время обстрела Харькова увеличилось до 11. Из них четверо мужчин и 7 женщин

00:00 Во время обстрела Харькова поздним вечером 10 января пострадали девять человек. Все они гражданские, двое из них отправлены в больницу в тяжелом состоянии.

Информацию за 8 января смотрите по ссылке: Война — день 684: россияне снова устроили массированный ракетный террор Украины

О том, что происходило 9 января, читайте в материале: Война — день 685: бои замедлились из-за холодов, но российские обстрелы продолжаются

Что было в Украине 10 января — читайте по ссылке: Война — день 686: россияне давят по всем направлениям, и продолжают обстрелы городов