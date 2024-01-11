"Военным на фронте всё равно, кто и как примет закон о мобилизации": генерал Романенко

Верховная Рада и Офис президента должны быстро принять решения, говорит Игорь Романенко

За последние три недели Украина пережила три массированные ракетные атаки со стороны России. На суше враг продолжает активно давить, особенно на востоке. При этом ни США, ни Евросоюз до сих пор не приняли решения о выделении многомиллиардной поддержки Киеву. А внутри Украины продолжаются политические пляски вокруг явно запоздавшего законопроекта о мобилизации.

Ситуацию, которая на 23-м месяце широкомасштабной войны сложилась на военном и внешнеполитическом фронтах, проанализировал для "Телеграфа" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006—2010 гг.) Игорь Романенко.

Путин видит слабость Запада

По словам военного эксперта, на фронте нам нужно сосредоточить все усилия для того, чтобы остановить наступление противника. Уничтожить как можно больше его вооружения, техники и живой силы. Параллельно накапливая силы (в том числе путем проведения эффективной мобилизации) для выполнения задач по деоккупации своих территорий.

"На ситуацию на фронте нужно смотреть объективно. Неуспех прошлого года на суше был связан с рядом факторов. Во-первых, мы получили недостаточно международной помощи. Плюс — сами недостаточно активно загружали свой ВПК. Во-вторых, стратегический ресурс, собранный для возможностей контрнаступления на одном направлении, на мой взгляд, неверно использовался (причем длительное время — с июня по ноябрь).

Его распылили на четыре направления (Бахмутское, Бердянское, Мелитопольское и Херсонское). В итоге ни на одном из них задача не была выполнена. Как следствие — свои контрнаступательные действия по всей линии фронта, длиной около 1,5 тысячи км, начал уже противник. А мы выполняем задачи оборонительного характера", — поясняет эксперт.

Сложная для нас ситуация, продолжает он, возникла и на международной арене. Из-за внутриполитических моментов помощь Украине тормозится и со стороны США, и со стороны ЕС.

"Отдельные страны Европы, Япония пытаются нам помогать. Но этого явно недостаточно. На словах Штаты не оставляют нас, но когда и в каком объеме будет поддержка — пока не ясно. Надеемся, к концу января — в феврале мы получим пакет помощи (более 60 млрд долларов), который просит у Конгресса Белый дом", — отмечает Игорь Романенко.

По мнению генерала, есть надежда, что до нас дойдут 50 млрд евро, которые ЕС планировал еще в конце прошлого года утвердить как четырехлетнюю поддержку Украины. Но тогда помешал венгерский премьер Виктор Орбан.

"И сейчас он, понимая, что вопрос могут решить и без него, продолжает торговаться. Хочет получить деньги из общеевропейского бюджета, а помощь Украине разбить на четыре пакета (по 12,5 млрд евро) и голосовать за каждый из них ежегодно. Нельзя идти на поводу у Орбана. Этот вопрос надо закрывать, несмотря на его сопротивление", — уверен Игорь Романенко.

Он обращает внимание, что после намеченного на март переизбрания Путина эскалация вполне вероятна. Важно, чтобы к тому времени были решены вопросы по поддержке Украины, акцентирует эксперт.

"Путин видит слабость Запада. Он оценит ситуацию в марте — и будет принимать соответствующее решение, — прогнозирует генерал. — Если не будет тенденции к усилению поддержки Украины, то Кремль будет эскалировать. В том числе путем дополнительной мобилизации.

Сколько захотят — столько и укомплектуют дополнительных бригад. Народу хватает. И на зонах, и мигрантов, и прочих. Российская армия — что гидра с отрастающими головами. Мы разбиваем одно подразделение — тут же появляется другое. В России жесткое централизованное управление, в отличие от наших демократических подходов. И закрутить гайки во имя новой мобилизации под любым предлогом там могут в любой момент".

Миру пора проснуться

Всё это, включая сложности с получением столь важной для Украины помощи, происходит, когда на фронте всё очень непросто, когда враг наступает, а также продолжает ракетные обстрелы украинских городов, акцентирует Игорь Романенко.

"Три волны массированных ракетных ударов, которые мы пережили за две недели, демонстрируют, что у противника есть возможности. Может, не в таком количестве и качестве, как это было 29 декабря и 2 января. Но россияне явно ищут пути повышения эффективности ударов. Меньшим количеством ракет и дронов — но с большей эффективностью.

И в третьем ударе (8 января) они достигли определенных успехов. Потому что не били по Киеву, где у нас очень мощная система ПВО-ПРО, а выбрали другие города, где целились по предприятиям ВПК, аэродромам и так далее. Причем били разного типа ракетами, в том числе баллистическими, сбивать которые у нас могут только зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) с противоракетными возможностями типа Patriot и SAMP/T. А их у нас очень мало", — поясняет эксперт.

По мнению эксперта, всё происходящее должно подтолкнуть Раду и Офис президента к быстрому принятию решения по новому законопроекту о мобилизации. С эффективной реализацией в максимально сжатые сроки.

"Военным на фронте всё равно кто и как примет нужный закон. Им нужно, чтоб было пополнение, чтоб пришли свежие силы. И сейчас точно не время говорить о демобилизации. И так нехватка людей! Спросите у командиров взводов, рот и батальонов — к чему приведет демобилизация, запущенная в таких условиях. Ответ вас не порадует", — уверяет генерал.

К сожалению, констатирует он, мы на международной арене не ведем работу на упреждение. Да и внутри страны — тоже. Как следствие — имеем массу проблем.

"Беда и в том, что Белый дом положился на мнение советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о необходимости не форсировать помощь Украине, растягивать ее во времени. Эти позиции оказались проигрышными… Сейчас идут разговоры, что США могут дать нам такие же гарантии безопасности, как дали Израилю, сделав его своим основным союзником вне НАТО. Но это не уберегло Израиль от вторжения ХАМАС! Не убережет у нас от нового российского вторжения даже после "заморозки", которая также периодически обсуждается.

В свое время Польша имела обязательства Британии и Франции, что они будут воевать вместе с ней, если нападет враг. Но они ее не спасли, когда началась Вторая мировая. А потом гитлеровская Германия напала и на них. Нужно изучать историю. Помнить, к чему приводило промедление в принятии важнейших решений и попытка умиротворить агрессора. Миру пора проснуться. И начать действовать жестко по отношению к тем, кто разрушает глобальную безопасность", — отмечает Игорь Романенко.