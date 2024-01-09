В США снова не смогли одобрить свыше 60 млрд помощи Украине: в чем причина

Республиканцы, ы первую очередь, хотят серьезно обезопасить свои границы

Сенат США в понедельник, 8 января, не смог утвердить помощь для Украины в размере 61 млрд долларов. Все из-за того, что сенаторы не смогли достичь единого мнения касательно укрепления защиты границы с Мексикой, а без этого вопроса поддержка Украины не обсуждается.

Об этом сообщает "Голос Америки". Переговоры продолжатся на следующей неделе.

Члены Сената надеялись, что на этой неделе смогут представить детали законопроекта, который должен уменьшить количество просителей убежища в США из Мексики. Ожидалось, что документ поддержат обе партии, но после встречи в понедельник сенаторы заявили, что между демократами и республиканцами возникли "значительные разногласия" и "слишком многие вопросы еще остаются без ответа".

Республиканцы хотели утвердить жесткие иммиграционные правила, которые не понравились демократам.

"Ставки достаточно высоки. Мы можем достичь наиболее значимого прогресса в безопасности границ за поколение", — сказал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл в понедельник.

В то же время демократы настаивают, что США не могут прекратить оказывать помощь Украине, но из-за затянувшегося процесса принятия решения военная поддержка слабнет.

"Это огорчает, но мы будем продолжать пытаться исправить это. У нас закончилось время. Украина находится в настоящей опасности. Это, безусловно, все самый опасный момент", — сказал сенатор Крис Мерфи, демократ от штата Коннектикут, который вел переговоры от своей партии.

Сообщается, что обсуждение продолжится на следующей неделе.

Напомним, что сенаторы уже несколько месяцев работают над законопроектом об изменениях в иммиграционной политике. Без этого документа Сенат отказывается голосовать за выделение дополнительной финансовой помощи в размере 110 миллиардов долларов для Украины и Израиля, в том числе. Украине администрация Байдена хочет выделить 61 млрд долларов, однако без одобрения сенаторов это невозможно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что поставки ракет для ЗРК Patriot в Украину могут оказаться под угрозой. Но в Украине говорят, что сейчас продолжается нормированная поставка вооружения согласно расходам.