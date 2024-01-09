США не смогут поставлять ракеты для Patriot? В ВСУ прокомментировали статью NYT

Западные партнеры проинформированы о положении дел с ПВО Украины

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины прокомментировали информацию газеты The New York Times о том, что США из-за недостаточного финансирования не смогут поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot. В то же время там признали дефицит этого вооружения.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что Украина зависит от поставок западного вооружения. По его словам, речь идет не только о ракетах для ЗРК.

"Давайте разберемся, кто предупреждает — источники, которые нашла газета The New York Times. Я очень осторожно отношусь к таким заявлениям и высказываниям. Для чего они делаются и кому это выгодно — тоже вопрос. Не раз уже комментировал эти заявления и публикации от западных СМИ, они появляются уже не в первый раз", — заявил спикер.

Игнат подчеркнул, что в Украине появляется все больше западной техники, соответственно, она нуждается как в обслуживании, ремонте, обновлении, пополнении, так и боеприпасах. По его словам, происходит нормированная поставка вооружения согласно расходам.

Спикер отметил, что Украина потратила немалый запас ракет для отражения последних трех ракетных атак России. Он подчеркнул, что при таких обстрелах происходит большой расход зенитных управляемых ракет.

В то же время, по словам Игната, военные производства в Европе, США и других странах набирают обороты. Однако дефицит определенного вооружения все равно есть.

"Поэтому дефицит зенитных управляемых ракет понятно, что есть, никто этого не скрывает. Поэтому и появляются такие опасения в западной прессе. Думаю, западные партнеры хорошо проинформированы о состоянии дел у нас со средствами противовоздушной обороны", — подытожил он.

Напомним, некоторые страны НАТО закупят до 1000 ракет в ЗРК Patriot. Такое решение было принято после массированных обстрелов Украины.