У США знову не змогли схвалити понад 60 млрд допомоги Україні: у чому причина

Республіканці, перш за все, хочуть серйозно убезпечити свої кордони

Сенат США у понеділок, 8 січня, не зміг затвердити допомогу для України у розмірі 61 млрд доларів. Все через те, що сенатори не змогли досягти єдиної думки щодо зміцнення захисту кордону з Мексикою, а без цього питання підтримка України не обговорюється.

Про це повідомляє "Голос Америки". Переговори триватимуть наступного тижня.

Члени Сенату сподівалися, що цього тижня зможуть подати деталі законопроєкту, який має зменшити кількість прохачів притулку в США з Мексики. Очікувалося, що документ підтримають обидві партії, але після зустрічі у понеділок сенатори заявили, що між демократами та республіканцями виникли "значні розбіжності" і "надто багато питань ще залишаються без відповіді".

Республіканці хотіли затвердити жорсткі імміграційні правила, які не сподобалися демократам.

"Ставки досить високі. Ми можемо досягти найбільшого прогресу в безпеці кордонів за покоління", — сказав лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

Водночас демократи наполягають, що США не можуть припинити надавати допомогу Україні, але через тривалий процес ухвалення рішення військова підтримка слабшає.

"Це засмучує, але ми продовжуватимемо намагатися виправити це. У нас закінчився час. Україна перебуває в справжній небезпеці. Це, безумовно, найнебезпечніший момент", — сказав сенатор Кріс Мерфі, демократ від штату Коннектикут, який вів переговори від своєї партії.

Повідомляється, що обговорення продовжиться наступного тижня.

Нагадаємо, що сенатори вже кілька місяців працюють над законопроєктом щодо змін в імміграційній політиці. Без цього документа Сенат відмовляється голосувати за надання додаткової фінансової допомоги у розмірі 110 мільярдів доларів для України та Ізраїлю, зокрема. Україні адміністрація Байдена хоче виділити 61 млрд доларів, проте без схвалення сенаторів це неможливо.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що постачання ракет для ЗРК Patriot в Україну може опинитися під загрозою. Але в Україні кажуть, що зараз триває нормоване постачання озброєння згідно з розходами.