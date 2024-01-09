США не зможуть постачати ракети для Patriot? У ЗСУ прокоментували статтю NYT

Західні партнери проінформовані про стан справ з ППО України

У Повітряних силах Збройних сил України прокоментували інформацію газети The New York Times про те, що США через брак фінансування не зможуть постачати Україні ракети для ЗРК Patriot. Водночас там визнали дефіцит цього озброєння.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що Україна залежить від постачання західного озброєння. За його словами, йдеться не лише про ракети для ЗРК.

"Давайте розберемося, хто попереджає — джерела, які знайшла газета The New York Times. Я дуже обережно ставлюсь до таких заяв і висловлювань. Для чого вони робляться і кому це вигідно — теж питання. Не один раз вже коментував ці заяви та публікації від західних ЗМІ, вони з'являються вже не вперше", — заявив речник.

Ігнат підкреслив, що в Україні з'являється дедалі більше західної техніки, відповідно, вона потребує як обслуговування, ремонту, оновлення, поповнення, так і боєприпасів. За його словами, відбувається нормоване постачання озброєння згідно з витратами.

Речник зазначив, що Україна витратила чималий запас ракет для відбиття останніх трьох ракетних атак Росії. Він підкреслив, що під час таких обстрілів відбувається великий розхід зенітних керованих ракет.

Водночас, за словами Ігната, військові виробництва в Європі, США та інших країнах набирають обертів. Проте дефіцит певного озброєння все одно є.

"Тому дефіцит зенітних керованих ракет зрозуміло що є, ніхто цього не приховує. Тому і з'являються такі побоювання в західній пресі. Думаю, західні партнери добре проінформовані про стан справ у нас з засобами протиповітряної оборони", – підсумував він.

Нагадаємо, деякі країни НАТО закуплять до 1000 ракет до ЗРК Patriot. Таке рішення ухвалили після масованих обстрілів України.