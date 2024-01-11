Законопроект по мобилизации возвращают Кабмину: что произошло в парламенте

По словам Арахамии, некоторые нормы законопроекта прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы

В четверг, 11 января, Верховная Рада должна была рассмотреть законопроект о мобилизации. По плану должен был состояться согласительный совет и заседание профильного комитета ВР. Однако, по словам присутствующих в Раде нардепов, Согласительный совет затянулся, а по его итогам заявили, что законопроект отзывается с рассмотрения в ВР. Нардепы продолжили работу в зале, рассматривая другие вопросы.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Эту информацию подтвердил также и нардеп Алексей Гончаренко.

"Ну говорят, что в результате рассмотрения в зале законопроекта по мобилизации сегодня не будет в зале пока так. Но все еще может измениться (как вы увидели) Это действительно самая плохая организация процесса по законопроекту, которую я видел за 10 лет", — написал Железняк в Telegram.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал в Telegram, что на закрытом совещании с военным командованием и заседании Согласительного совета в закрытом режиме присутствовали Главнокомандующий Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Шаптала, министр обороны Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.

"Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации. По результатам совещания законопроект возвращается инициатору (Кабмину, — ред.). Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах", — отметил он.

Железняк резюмировал, что по закону по мобилизации не будет никаких решений в ближайшее время. 11 января Рада успела проголосовать только по одному вопросу, а затем была объявлена воздушная тревога и нардепы пошли в укрытие.

"Ну короче по закону о мобилизации ничего не будет. Ни сегодня, ни завтра. Ни в ближайшее время. Сегодня успели проголосовать 9667-1 – уточнение правовых основ регулирования Фондом участия банков в системе гарантирования вкладов физических лиц за основу (270) и пошли в укрытие. Все. Это самая бездарная и бессодержательная потеря рейтинга, которую мы наблюдали две недели", — написал он.

Что этому предшествовало

Ранее Гончаренко сообщал, заседание парламента, на котором планировали голосовать за проект о мобилизации, было запланировано на 13:00. При этом нардеп Ярослав Железняк говорил, что начать работу парламента в такой срок — "это очень амбициозная цель сегодня".

"Сейчас на Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Я такого бардака с принятием законопроекта еще никогда не видел. Это какой-то цирк с конями и Стефанчуком. Судя по всему, парламент не начнет свою работу в 13, как это планировалось раньше. Какое-то закрытое совещание, статус которого неизвестен и куда никого не пускают, продолжается. А Комитет тем временем сидит и ждет, какие там дальше будут указания. Это так происходит сейчас работа над ключевым законопроектом для миллионов украинцев. Рада сломалась, а голова ее – так точно", — прокомментировал Гончаренко.

При этом, 10 января он сообщал, что якобы фракция "Слуга народа" приняла решение вернуть законопроект на доработку. В тот же день эту информацию опроверг Арахамия.

"Очень был удивлен прочитать о якобы каких-то решениях нашей фракции на пабликах людей, не имеющих к нам никакого отношения. По-прежнему просим доверять только официальным источникам. Согласительный Совет состоится завтра (11 января — ред.) — о результатах доложу отдельно", — заявил 10 января.

Он также отметил, что все решения будут приниматься на Согласительном совете с участием военного командования и руководства Минобороны. Также он добавил, что информация о кадровых вопросах в Комитетах ВР будет предоставлена в ближайшее время.

По словам заместителя главы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева, для сбалансирования документа есть несколько вариантов. Первый — доработка законопроекта между первым и вторым чтением; второй — отправление законопроекта на доработку. Как видим, сработал второй.

Как сообщал "Телеграф", 10 января в Комитете Рады по национальной безопасности, обороне и разведке подтвердили, что готовят изменения в законопроект по мобилизации. В Раде хотят "сбалансировать проект между мобилизационными и принудительными нормами"