Агентура уже заслана: дипломат рассказал, на какую страну НАТО нацелился Путин

Дипломат считает, что нападение является вопросом времени

Эстония может стать следующей целью для российской агрессии, просто потому, что кремлевский диктатор Владимир Путин таким образом захочет показать, что НАТО неспособно на быстрое реагирование.

Как рассказал в эфире "Эспресо" дипломат и бывший посол Украины в США Валерий Чалый, из-за этого Альянс начала менять свою стратегию сдерживания и недопущения атаки.

"По моему мнению, Путин очень захочет это сделать (напасть, — ред.) для того, чтобы показать НАТО неспособность быстрого реагирования", — сказал он.

При этом дипломат напомнил, что раньше в Альянсе считали, что если Россия нападет на одну из стран Балтии, то она сама должна сопротивляться вторжению в течение 48 часов, после чего будут подтянуты другие силы НАТО.

Однако после вторжения россиян в Украину, Латвия, Литва и Эстония подняли вопрос о том, чтобы войска Альянса уже находились на их территории, иначе могут повториться события оккупации Киевской области. В конечном итоге Германия согласилась отправить туда свой контингент, однако это произойдет лишь в 2027 году.

Чалый отмечает, что вероятность атаки России является вполне реальной и это лишь вопрос времени.

"Я только думаю, что, скорее всего, могут атаковать (это мое мнение, что не подкреплено оперативными планами) Эстонию. Там Нарва, российские эти все настроения и очень серьезная агентура заслана туда даже не со времен СССР, а заслана в последние десятилетия", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в правительстве Швеции обратились к гражданам страны и призвали их готовиться к войне.