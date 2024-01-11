Агентура вже заслана: дипломат розповів, на яку країну НАТО націлився Путін

Дипломат вважає, що напад є питанням часу

Естонія може стати наступною метою для російської агресії просто тому, що кремлівський диктатор Володимир Путін таким чином захоче показати, що НАТО нездатне на швидке реагування.

Як розповів в ефірі "Еспресо" дипломат та колишній посол України в США Валерій Чалий, через це Альянс почав змінювати свою стратегію стримування та недопущення атаки.

"На мою думку, Путін дуже захоче це зробити (напасти, — ред.) для того, щоб показати НАТО нездатність швидкого реагування", — сказав він.

При цьому дипломат нагадав, що раніше в Альянсі вважали, що якщо Росія нападе на одну з країн Балтії, вона сама має чинити опір вторгненню протягом 48 годин, після чого будуть підтягнуті інші сили НАТО.

Однак після вторгнення росіян в Україну, Латвія, Литва та Естонія порушили питання про те, щоб війська Альянсу вже перебували на їхній території, інакше можуть повторитись події окупації Київської області. Зрештою, Німеччина погодилася відправити туди свій контингент, проте це відбудеться лише у 2027 році.

Чалий зазначає, що ймовірність атаки Росії є цілком реальною, і це лише питання часу.

"Я тільки думаю, що, швидше за все, можуть атакувати (це моя думка, що не підкріплено оперативними планами) Естонію. Там Нарва, російські всі ці настрої і дуже серйозна агентура заслана туди навіть не з часів СРСР, а заслана в останні десятиліття", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, в уряді Швеції звернулися до громадян країни та закликали їх готуватися до війни.