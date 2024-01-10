"Это первый случай": Никополь атаковали необычными дронами-камикадзе

Ранее такие дроны применялись только на фронте

Российские оккупанты атаковали Никополь с помощью новых дронов-камикадзе с камерами ночного видения. Ранее такие беспилотники уже использовались на фронте, но на территории района такое произошло впервые.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко. По его словам, враг совершил обстрел населенного пункта Марганецкой ТО из ствольной артиллерии в ночь на 10 января, а до этого вечером атаковал Никополь теми самыми БПЛА.

"Всюду люди остались невредимыми. Изуродованы два частных дома, хозяйственное сооружение и линия электросети. Вечерняя атака БпЛА свидетельствует об использовании россиянами новых дронов с камерами ночного видения", — говорится в сообщении.

Евтушенко также подчеркнул, что ранее такие дроны враг не применял в ходе атак по Никополю. Вчера был зафиксирован первый такой случай.

Также глава РВА отметил, что утро 10 января Никополь встретил с тревогой и предупреждением об опасности применения дронов-камикадзе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 9 января российские оккупанты атаковали Николаевскую область. В результате обстрела ранения получили десять человек.