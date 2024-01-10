Ситуация на фронте: враг наиболее активен сразу на трех направлениях (карта)

Враг продолжает пытаться выбить с позиции украинских воинов на одном из направлений на юге

За последние сутки на фронте произошло 77 боевых столкновений. Самыми активными по атакам остаются три направления — Авдеевское, Марьинское и Купянское.

На одном из направлений враг теряет большое количество живой силы и техники, но упорно пытается выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ в среду, 10 января.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины за сутки отбили 8 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении военные сдерживают российских оккупантов, которые пытаются захватить Авдеевку. Наши защитники стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. За сутки было отбито 11 атака недалеко от Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 13 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.

На Бахмутском направлении отражено 3 атаки противника у Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Одна атака была отражена на Шахтерском направлении возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские военные отбили 2 атаки оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Враг несет большие потери, но продолжает пытаться выбить с позиции украинских воинов. За последние сутки враг совершил 9 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев прокомментировал "Телеграфу" статью западных СМИ, где шла речь о вероятном наступлении россиян на Харьковскую областью уже в январе 2024.